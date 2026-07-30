Camioneta de Orsi: Jutep pidió información a la Corte Electoral sobre el financiamiento de la campaña y amplió preguntas a Presidencia

Desde que estalló el episodio vinculado a la compra de una camioneta personal con un descuento de US$ 25.000 por parte del presidente de la República, Yamandú Orsi , en la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) se han recibido más de una decena de denuncias anónimas reclamando que se investigue el hecho y que haya una resolución por parte del organismo encargado de velar por las buenas prácticas de los funcionarios públicos.

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A casi dos meses de que el asunto haya tomado estado público, el análisis de esta trama aún sigue su curso entre pedidos de informes, ampliación de datos y preguntas a los distintos actores involucrados. La Jutep tomó el caso el 5 de junio. Dispuso que una abogada de la Asesoría Letrada de la institución se concentrara específicamente en la tarea de recabar y procesar la información disponible. El 25 de junio resolvió enviar un cuestionario general a Presidencia sobre el proceso de selección del vehículo eléctrico Hyundai que fue utilizado en la ceremonia de asunción del mandatario el 1 de marzo de 2025. Las preguntas fueron respondidas desde la Torre Ejecutiva, pero la Junta pidió nueva información con preguntas “más concretas”, según pudo saber Búsqueda de fuentes políticas.

En este nuevo requerimiento, la Jutep solicitó información también respecto a la camioneta Hyundai modelo Santa Fe que el mandatario adquirió —pocos días antes de la ceremonia de asunción, a un precio rebajado— para sus actividades oficiales y personales. Presidencia aún no contestó la ampliación de información requerida por la Jutep.

La última acción del organismo fue enviar un oficio a la Corte Electoral para obtener datos referidos a la rendición de cuentas que presentó el comité de campaña del Frente Amplio durante el ciclo electoral de 2024. De acuerdo a lo que publicó Búsqueda , Orsi entregó un vehículo Renault que había sido donado para su campaña como parte del pago de la camioneta Hyundai comprada días antes de asumir como presidente.

Fuentes de la Corte Electoral dijeron a Búsqueda que el oficio fue recibido por esa institución el viernes 24. Y que de inmediato se le dio trámite para que el servicio de Contaduría eleve un informe. Los informantes dijeron que entre las preguntas se pidió ampliar la información sobre la inclusión en la rendición sobre el financiamiento de la campaña presidencial del automóvil donado.

Mauricio Zina / adhocFOTOS

Búsqueda informó en su momento que un vehículo de la marca Renault Stepway fue parte de una “donación personal” de la automotora CarOne a Orsi para su campaña. El mandatario organizó una rifa con el vehículo como premio, y lo recaudado fue donado al Frente Amplio. Pero como la rifa quedó desierta, el vehículo siguió en manos del entonces candidato. Desde el entorno del presidente dijeron que para adquirir la camioneta Hyundai en febrero de 2025, Orsi entregó ese y otro vehículo personal, y realizó una transferencia por unos US$ 15.000.

El mandatario aseguró a Búsqueda y otros medios de prensa que “pagó” para quedarse con la camioneta que luego entregó como forma de pago. Dijo que la campaña terminó con un superávit de $ 17 millones (unos US$ 405.000), y que todo el dinero fue “donado” a la fuerza política. Dentro de ese monto se encontraba el valor de US$ 20.500 de la Renault, argumentó.

Desde la Corte Electoral dijeron a Búsqueda que aún no tienen una fecha prevista para enviar a la Jutep la información solicitada.

A principios de junio, como forma de darle un cierre político al episodio de la camioneta, Orsi decidió donar el vehículo a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para que se use como transporte de estudiantes. Desde entonces, el mandatario está utilizando exclusivamente los vehículos oficiales.

“Si algún organismo de contralor considera que cometí un error, me haré cargo. Y si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado, lo haré sin más demora”, dijo el presidente en un mensaje difundido por Presidencia.

Los choques en la Jutep

Mientras toda esta información se procesa, la interna de la Jutep continúa salpicada por enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición. El martes 28, El País informó que pese a la recomendación de la asesoría letrada de la Jutep de disponer el archivo, el directorio del organismo resolvió seguir adelante con una investigación al senador y secretario del Partido Colorado, Andrés Ojeda, y con una denuncia que presentó el exsenador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Charles Carrera.

Aunque la recomendación jurídica fue el archivo, a diferencia de varios casos anteriores, en estas dos oportunidades la presidenta de la Jutep, Ana Ferraris, y el vicepresidente, Alfredo Asti, entendieron que los expedientes debían continuar abiertos.

El caso de Carrera es una denuncia a la fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero, por “presunta irregularidad por conflicto de interés público” cometido en la designación de la fiscal que lo acusó ante la Justicia penal. Y el expediente de Ojeda trata de una denuncia realizada por un edil de su partido por una presunta violación al artículo 124 de la Constitución, al haber intervenido en un proceso penal como abogado, siendo senador.

Rendición de Cuentas

El martes 28 los directores de la Jutep comparecieron en Diputados en el marco de la discusión por la Rendición de Cuentas. La delegación presentó una serie de artículos para incorporar un sistema electrónico de análisis de declaraciones juradas, un sistema que depende de un préstamo que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Frente a los legisladores, el director por la oposición, Luis Calabria, advirtió sobre una eventual “contradicción legal” entre los tres artículos propuestos por el oficialismo y el artículo 15 de la Ley 17.060 (Ley Cristal), que regula las causales de apertura de las partes reservadas de declaraciones juradas que los funcionarios presentan ante el organismo. Y cuestionó, por una razón procedimental, no haber acompañado la votación en el directorio de los tres artículos propuestos.