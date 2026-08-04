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    Starlink busca ampliar su negocio en Uruguay y mantuvo una reunión con autoridades del sector

    Representantes de la empresa se reunieron con autoridades de la Ursec y la Dinatel; el encuentro se produjo mientras Starlink expande nuevos servicios de conectividad en distintos países de la región

    Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones en Montevideo.

    Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones en Montevideo.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Representantes de Starlink, la empresa de internet satelital de Elon Musk, mantuvieron el jueves 30 de julio una reunión con autoridades de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), según indicaron a Búsqueda fuentes al tanto de las conversaciones.

    El encuentro se produjo más de un año después de que la empresa obtuviera las autorizaciones para prestar servicios de internet satelital en Uruguay. En marzo de 2024, la Ursec le otorgó una licencia Clase B para brindar servicios de transmisión de datos mediante su red satelital. Meses después, el organismo amplió las autorizaciones para operar estaciones terrestres y aeronáuticas en movimiento, lo que permitió extender el alcance de sus servicios. Estas autorizaciones quedaron establecidas en las resoluciones 84/024 y 438/024.

    Aunque no trascendieron detalles oficiales sobre los temas tratados, la reunión del jueves 30 se produjo mientras Starlink amplía los servicios que ofrece en distintos mercados.

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    Uno de los proyectos más importantes es Direct to Cell, una tecnología que permite que teléfonos celulares compatibles se conecten directamente con satélites cuando no existe cobertura terrestre. A diferencia del servicio tradicional de Starlink, que requiere una antena para acceder a internet, este sistema funciona con teléfonos convencionales compatibles.

    Ese modelo ya comenzó a desplegarse en la región. En Chile, Starlink y Entel, la mayor empresa de telecomunicaciones de ese país, anunciaron un acuerdo para ofrecer conectividad satelital directamente a teléfonos móviles. En una primera etapa, el servicio permite enviar y recibir mensajes de texto en zonas sin cobertura y, posteriormente, incorporará aplicaciones como WhatsApp, Google Maps, X y AccuWeather, además de llamadas de voz y transmisión de datos, según informó el diario La Tercera. La iniciativa busca mantener conectados a los usuarios en zonas rurales, rutas o lugares donde las redes móviles tradicionales no tienen alcance.

    El logotipo de Starlink se muestra en un teléfono celular en esta ilustración fotográfica.

    El logotipo de Starlink se muestra en un teléfono celular en esta ilustración fotográfica.

    La expansión regional también coincide con nuevos proyectos de la empresa en otros mercados. En Estados Unidos, Starlink evalúa convertirse en operador de telefonía móvil y competir con Verizon, AT&T y T-Mobile. Según informó el Financial Times, esa posibilidad fue presentada a inversores como parte de los planes de crecimiento de la compañía y contempla ofrecer servicios móviles propios para consumidores.

    En Uruguay, cualquier ampliación de sus servicios dependerá de las autorizaciones regulatorias que correspondan. El mercado de las telecomunicaciones está integrado por Antel, Claro y Tigo. Según el último informe de la Ursec, Antel concentra el 50% de las suscripciones de telefonía móvil del país y cuenta con la mayor infraestructura de radiobases y antenas 5G.

    El avance de Starlink además coincide con la llegada de nuevos competidores al mercado de internet satelital. Uruguay también habilitó el ingreso de Amazon Kuiper, el proyecto impulsado por Jeff Bezos para competir en el segmento de conectividad mediante satélites de órbita terrestre baja.

    Las autorizaciones y el uso del Guardián

    Las autorizaciones que Starlink obtuvo en Uruguay también despertaron atención dentro del sector de las telecomunicaciones. Fuentes consultadas por Búsqueda señalaron que la ampliación de esos permisos coloca a la empresa en una “posición diferente a la de los operadores locales” que prestan servicios de transmisión de datos. Según explicaron, esa actividad continúa regulada por una resolución de más de 25 años, que no contempla los cambios tecnológicos registrados desde entonces. Las fuentes explicaron que, además, los operadores que prestan servicios de transmisión de datos en Uruguay deben coordinar con el Ministerio del Interior el uso del sistema de interceptación legal conocido como el Guardián.

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