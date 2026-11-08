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    La relación de Jensen Huang con una sospechosa de espionaje chino sacude a Nvidia

    La junta directiva de Nvidia anunció la apertura de una investigación sobre su director ejecutivo y cofundador, Jensen Huang, quien reconoció haber mantenido una relación extramatrimonial con una mujer sospechosa de trabajar para los servicios de inteligencia chinos, según funcionarios estadounidenses

    Jensen Huang.

    Jensen Huang.

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    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    A finales del mes pasado, The New York Times informó que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos (EE.UU.) habían concluido que la mujer, una ejecutiva china vinculada a Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur, filtraba información a Pekín.

    Según el diario, la ejecutiva Alice Huang, también conocida como Huang Le y sin parentesco con Jensen Huang, de 63 años y nacido en Taiwán, había desarrollado una relación estrecha con el director de Nvidia.

    En un mensaje dirigido a los empleados de la compañía y difundido el domingo, Jensen Huang reconoció la relación extramatrimonial y pidió disculpas a su familia y al personal de la empresa.

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    “Le fui infiel a mi esposa”, escribió. “Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento muchísimo”.

    Consultado el domingo sobre la información, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, evitó hacer comentarios y dijo que se trataba de un “asunto interno de la empresa”.

    De Trump a China

    Jensen Huang es una de las figuras más influyentes de la industria de la inteligencia artificial (IA) y mantiene una relación cercana con el presidente Donald Trump. El mandatario se ha pronunciado reiteradamente contra las regulaciones al sector, con el argumento de que podrían permitir que China tome ventaja en la carrera por el desarrollo de esta tecnología.

    Según The New York Times, la relación entre Huang y la empresaria china podría haberle permitido a esta conocer las posiciones de Trump sobre la IA. El tema podría surgir en las conversaciones que el presidente estadounidense tiene previsto mantener con su par chino, Xi Jinping, durante una cumbre en China a finales de este mes.

    Nvidia anunció en un comunicado que abrió una investigación independiente “a raíz de informes recientes que indican que el fundador y director ejecutivo, Jensen Huang, ha sido objeto de una operación de inteligencia extranjera”. La empresa no identificó a ningún país.

    “Aunque la junta no tiene motivos para creer que se hayan visto comprometidos la seguridad nacional o los secretos comerciales de Nvidia, la investigación examinará toda la información disponible”, agregó el comunicado.

    El gobierno chino rechazó la información publicada por The New York Times y la calificó de “especulación infundada”.

    Liderazgo tecnológico

    EE.UU. y China compiten por el liderazgo tecnológico. En ese marco, Washington mantiene restricciones a la exportación al país asiático de los chips de silicio más avanzados.

    Nvidia es el mayor fabricante mundial de chips utilizados para entrenar y ejecutar modelos de IA y una de las empresas más valiosas del mundo.

    El informe de The New York Times, basado en fuentes anónimas familiarizadas con el caso, también señala que Megaspeed estaba bajo investigación ante la sospecha de que desviaba chips de IA de Nvidia hacia China.

    Según el mismo diario, Trump había sido informado hace aproximadamente un año sobre los hallazgos de inteligencia relacionados con la empresaria y su vínculo con Huang, pero decidió no tomar medidas.

    FUENTE:RFI

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