Cazatendencias: paseos y música para el Día de la Niñez

Niños y adultos felices a la hora de comer

Salir a comer en Montevideo con niños es todo un desafío. Algunas propuestas gastronómicas cuentan con espacios de recreación y juegos, pero el menú no suele ser el más nutritivo y resulta poco seductor para los adultos. Otras tienen en la carta buenas opciones para todas las edades, pero las esperas son eternas, los espacios reducidos y la única actividad posible es la de colorear una lámina. Cada vez son más los espacios amigables con las mascotas, pero no así con los niños. Los padres terminan optando por un delivery, un pícnic o por quedarse en casa y hacer una torta con tal de no exponerse a un berrinche en un café cool.