¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

3 novelas epistolares de distintas épocas para devorar el fin de semana

Amor inesperado, amistad transoceánica y correspondencia reveladora en estas tres novelas epistolares de distintas épocas

Novelas epistolares.

Novelas epistolares.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Las novelas epistolares tienen un encanto particular. Será porque el lado voyerista de todo lector se regocija al imaginar que lee correspondencia ajena, o porque en esa comunicación tan íntima como es una carta o un e-mail aparecen formas de decir las cosas que resuenan; al fin y al cabo, todos escribimos cartas.

Es un género en sí mismo, y a menudo estas historias son page turners: absorben al lector y lo obligan a dar vuelta una página tras otras, casi compulsivamente. Estas tres que elegimos cumplen esta regla y sus protagonistas (esos personajes que construimos a partir de lo que les escriben a otras personas, de lo que les escriben a ellos) son complejos, cuando no entrañables.

Leé además

Emanuel Bremermann durante la entrevista con Búsqueda.
Literatura uruguaya

Emanuel Bremermann: “La tradición de la novela en mí es muy fuerte, tarde o temprano iba a aparecer el pulso de escribir una”

Por Federica Ham

84, Charing Cross Road, de Helene Hanff

Todo comienza en 1949, cuando Helene Hanff, una guionista neoyorquina mordaz, con mucho ingenio y poco dinero, envía una carta a una librería de antigüedades en Londres en busca de clásicos que no logra conseguir en su ciudad.

Al otro lado del Atlántico responde Frank Doel, un librero británico reservado, eficiente y profundamente cortés. Lo que inicia como una transacción comercial se transforma, carta a carta, en una amistad epistolar que abarca dos décadas. Entre pedidos de ensayos ingleses y envíos de paquetes de comida para aliviar la racionada posguerra británica, florece una intimidad llena de humor, inteligencia y afecto. Este clásico de culto es un homenaje a los libros y a lo que despiertan, pero, sobre todo, es la prueba de cómo dos almas pueden tocarse profundamente a través de las palabras, sin haberse visto nunca.

84 Charing Cross Road
Editorial Anagrama. Año de publicación: 1970; 128 páginas, 490 pesos.

Editorial Anagrama. Año de publicación: 1970; 128 páginas, 490 pesos.

Contra el viento del norte, de Daniel Glattauer

Un error de tipeo puede ser el comienzo de un destino inesperado. Emmi Rothner solo intentaba cancelar una suscripción de revista, pero una letra fuera de lugar desvía su correo electrónico a la bandeja de entrada de Leo Leike. Lo que empieza como una breve y educada rectificación entre desconocidos se convierte en una adicción verbal incontrolable.

El escritor austriaco Daniel Glattauer reinventa la novela epistolar para la era digital, construyendo una historia que transcurre enteramente a través de la pantalla. Sin haberse visto ni oído nunca, Emmi y Leo crean una intimidad que desafía sus vidas reales; ella está felizmente casada, él intenta superar una ruptura. Es un relato ágil y atrapante sobre la fantasía, el deseo y la pregunta que aterra a cualquier enamorado virtual: ¿puede la magia de las palabras sobrevivir al choque con la realidad?

contra-el-viento-del-norte (1)
Editorial Alfaguara. Año de publicación: 2006. Disponible de segunda mano o en Kindle a 8,99 dólares.

Editorial Alfaguara. Año de publicación: 2006. Disponible de segunda mano o en Kindle a 8,99 dólares.

La corresponsal, de Virginia Evans

Sybil Van Antwerp ha encontrado una forma infalible de ordenar el caos del mundo: escribir cartas. Desde su retiro en Maryland, esta abogada jubilada y abuela envía misivas a todo aquel que quiera (o deba) leerlas, desde su mejor amiga de toda la vida hasta autores famosos, pasando por un servicio de atención al cliente.

Lo que comienza con un tono casi acogedor, propio de alguien que reflexiona sobre una vida plena, pronto revela capas más profundas. A través de esta correspondencia (la que envía y la que recibe Sybil), Evans teje un misterio cautivador sobre un trauma del pasado que esta mujer ha intentado enterrar, demostrando que hay heridas que solo pueden sanar cuando se ponen en palabras.

La corresponsal (1)
Editorial Vintage Español. Año de publicación: 2025. Disponible en Kindle a 12,99 dólares.

Editorial Vintage Español. Año de publicación: 2025. Disponible en Kindle a 12,99 dólares.

Selección semanal
Empresas

Hay una “elevada extranjerización de la cúpula empresarial uruguaya”, según una investigación

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

Por Redacción Búsqueda
Caso Cardama

Documentos notariales presentados por Cardama son “copias falsificadas”, concluye informe

Por Guillermo Draper
Despidos

Cierre de UKG en Uruguay con despidos inmediatos, poca información y preocupación sindical

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Dolores Fonzi con Ana Elena Correa, la autora del libro en el que se basa la película Belén.
Video

‘Belén’, de Dolores Fonzi, es emblema de la causa feminista argentina y se estrena en Cinemateca y ‘streaming’

Por Redacción Galería
Novelas epistolares.

3 novelas epistolares de distintas épocas para devorar el fin de semana

Por Redacción Galería
La heterodoxa religión de Rosalía, que investiga para provocar mientras hace música
Video

La heterodoxa religión de Rosalía, que investiga para provocar mientras hace música

Por Milene Breito Pistón
Un reciente estudio (enero del 2025) de la empresa de servicios financieros Bankrate revela que un 40% de los estadounidenses que viven en pareja comete o cometió alguna vez infidelidad financiera, una cifra muy superior a la de la infidelidad sexual.

Infidelidad financiera: un engaño frecuente y silencioso que puede destruir una pareja

Por María Inés Fiordelmondo Blaires