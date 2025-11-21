3 novelas epistolares de distintas épocas para devorar el fin de semana

Las novelas epistolares tienen un encanto particular. Será porque el lado voyerista de todo lector se regocija al imaginar que lee correspondencia ajena, o porque en esa comunicación tan íntima como es una carta o un e-mail aparecen formas de decir las cosas que resuenan; al fin y al cabo, todos escribimos cartas.

Es un género en sí mismo, y a menudo estas historias son page turners: absorben al lector y lo obligan a dar vuelta una página tras otras, casi compulsivamente. Estas tres que elegimos cumplen esta regla y sus protagonistas (esos personajes que construimos a partir de lo que les escriben a otras personas, de lo que les escriben a ellos) son complejos, cuando no entrañables.

Todo comienza en 1949, cuando Helene Hanff, una guionista neoyorquina mordaz, con mucho ingenio y poco dinero, envía una carta a una librería de antigüedades en Londres en busca de clásicos que no logra conseguir en su ciudad.

Al otro lado del Atlántico responde Frank Doel, un librero británico reservado, eficiente y profundamente cortés. Lo que inicia como una transacción comercial se transforma, carta a carta, en una amistad epistolar que abarca dos décadas. Entre pedidos de ensayos ingleses y envíos de paquetes de comida para aliviar la racionada posguerra británica, florece una intimidad llena de humor, inteligencia y afecto. Este clásico de culto es un homenaje a los libros y a lo que despiertan, pero, sobre todo, es la prueba de cómo dos almas pueden tocarse profundamente a través de las palabras, sin haberse visto nunca.

Contra el viento del norte, de Daniel Glattauer

Un error de tipeo puede ser el comienzo de un destino inesperado. Emmi Rothner solo intentaba cancelar una suscripción de revista, pero una letra fuera de lugar desvía su correo electrónico a la bandeja de entrada de Leo Leike. Lo que empieza como una breve y educada rectificación entre desconocidos se convierte en una adicción verbal incontrolable.

El escritor austriaco Daniel Glattauer reinventa la novela epistolar para la era digital, construyendo una historia que transcurre enteramente a través de la pantalla. Sin haberse visto ni oído nunca, Emmi y Leo crean una intimidad que desafía sus vidas reales; ella está felizmente casada, él intenta superar una ruptura. Es un relato ágil y atrapante sobre la fantasía, el deseo y la pregunta que aterra a cualquier enamorado virtual: ¿puede la magia de las palabras sobrevivir al choque con la realidad?

contra-el-viento-del-norte (1) Editorial Alfaguara. Año de publicación: 2006. Disponible de segunda mano o en Kindle a 8,99 dólares.

La corresponsal, de Virginia Evans

Sybil Van Antwerp ha encontrado una forma infalible de ordenar el caos del mundo: escribir cartas. Desde su retiro en Maryland, esta abogada jubilada y abuela envía misivas a todo aquel que quiera (o deba) leerlas, desde su mejor amiga de toda la vida hasta autores famosos, pasando por un servicio de atención al cliente.

Lo que comienza con un tono casi acogedor, propio de alguien que reflexiona sobre una vida plena, pronto revela capas más profundas. A través de esta correspondencia (la que envía y la que recibe Sybil), Evans teje un misterio cautivador sobre un trauma del pasado que esta mujer ha intentado enterrar, demostrando que hay heridas que solo pueden sanar cuando se ponen en palabras.