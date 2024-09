Así es el armado del escenario para el concierto de Paul McCartney en el Estadio Centenario

Si a esto se le suma un escenario de 25 metros de largo por 15 de ancho y 24 de altura —una altura que, por supuesto, supera a la de las tribunas—, el hombre se vuelve casi invisible. Un equipo de 120 trabajadores de casco amarillo, que parecen niños perdidos en una jaula de monos infinita, se encarga del armado del escenario para el concierto que el artista británico, exintegrante de The Beatles, dará en Montevideo el próximo 1 de octubre. En el Estadio Centenario iniciará su gira llamada Got Back , con la que recorrerá distintos países de Sudamérica.

Paul McCartney 'Get back': Paul McCartney tiene fecha reservada en Montevideo

El escenario para este show de McCartney es el más grande que le tocó hacer a AM Producciones , encargada de la organización en Uruguay. Además, la tecnología del escenario y montaje para la presentación del artista británico incluirá un elevador del que emergerá un piano, mucha pirotecnia y mucho láser.

El sábado 28 y domingo 29 de setiembre comenzarán los ensayos en el Estadio Centenario, y el lunes 30 se sumará a ellos el propio McCartney. El cantante no consume carne, y ese lunes promoverá un Meet Free Monday (lunes libre de carne) entre quienes lo acompañen: músicos, técnicos, producción. Será un día entero en el que el ex-Beatles invitará a probar un menú 100% vegetariano.

En los días previos al Got Back Tour, McCartney se esfuerza en aprender los idiomas de los destinos de la gira, para poder llegar al público de una forma más personal y directa. Antes de su concierto en Montevideo, es probable que se encuentre en su camerino tomando una lección de español durante una hora. “Quiero poder comunicarme con la gente en el estadio. Por eso, siempre intento aprender algunas frases locales que diviertan y entretengan a la gente local y a nosotros también. Me gustan los idiomas. Y aunque es un poco más de tarea, todavía me encanta poder comunicarme”, dijo el artista.

Luego de su presentación en Uruguay el 1 de octubre, McCartney pasará por Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica y México. Seguirá por Europa, con conciertos en Francia y España, y terminará en diciembre en su casa: Reino Unido.