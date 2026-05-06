‘¡Ayuda!’, una película de supervivencia protagonizada por Rachel McAdams y Dylan O'Brien, llega a Disney+

La nueva película dirigida por Sam Raimi, que incluye tensión y giros inesperados, se estrena el 7 de mayo en Disney+

Rachel McAdams y Dylan O'Brien son Linda Liddle y Bradley Preston, protagonistas de ¡Ayuda!, dirigida por Sam Raimi.

Un accidente, una isla desierta y dos personas que no se soportan: con ese cóctel arranca ¡Ayuda!, la nueva película de Sam Raimi que convierte la supervivencia en un campo de batalla físico y psicológico. No solo se trata de conseguir agua o comida, sino de ver quién cede primero cuando todo lo que definía a cada uno —el trabajo, el estatus, las reglas— deja de existir.

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La historia sigue a Linda Liddle (Rachel McAdams), una empleada ignorada, y a su jefe Bradley Preston (Dylan O'Brien), arrogante y despectivo, únicos sobrevivientes de un accidente aéreo. Aislados en una isla, deberán dejar de lado sus diferencias para sobrevivir, aunque pronto queda claro que la verdadera lucha es otra: una guerra de inteligencia, resentimientos y control en la que los roles empiezan a invertirse.

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El guion, escrito por Damian Shannon y Mark Swift, fue pensado desde el inicio para Raimi, explorando ese cruce de géneros que define su cine. La propuesta, impulsada por la productora Zainab Azizi, pone en el centro a una antiheroína con la que es fácil empatizar: alguien subestimado que, fuera del sistema que la limita, revela habilidades inesperadas.

Con una narrativa cargada de tensión, sobresaltos y humor negro, la película juega con la ambigüedad moral de sus protagonistas. La música de Danny Elfman refuerza ese clima inquietante en el que nada es del todo claro y el espectador cambia de bando más de una vez. Rodada entre Australia y Tailandia, ¡Ayuda! pone el foco en las dinámicas de poder y en lo que ocurre cuando las jerarquías se desmoronan.