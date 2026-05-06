¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

‘¡Ayuda!’, una película de supervivencia protagonizada por Rachel McAdams y Dylan O'Brien, llega a Disney+

La nueva película dirigida por Sam Raimi, que incluye tensión y giros inesperados, se estrena el 7 de mayo en Disney+

Rachel McAdams y Dylan OBrien son Linda Liddle y Bradley Preston, protagonistas de ¡Ayuda!, dirigida por Sam Raimi.&nbsp;

Rachel McAdams y Dylan O'Brien son Linda Liddle y Bradley Preston, protagonistas de ¡Ayuda!, dirigida por Sam Raimi. 

FOTO

Disney+
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Un accidente, una isla desierta y dos personas que no se soportan: con ese cóctel arranca ¡Ayuda!, la nueva película de Sam Raimi que convierte la supervivencia en un campo de batalla físico y psicológico. No solo se trata de conseguir agua o comida, sino de ver quién cede primero cuando todo lo que definía a cada uno —el trabajo, el estatus, las reglas— deja de existir.

La historia sigue a Linda Liddle (Rachel McAdams), una empleada ignorada, y a su jefe Bradley Preston (Dylan O'Brien), arrogante y despectivo, únicos sobrevivientes de un accidente aéreo. Aislados en una isla, deberán dejar de lado sus diferencias para sobrevivir, aunque pronto queda claro que la verdadera lucha es otra: una guerra de inteligencia, resentimientos y control en la que los roles empiezan a invertirse.

Leé además

a 50 anos del estreno de tiburon, disney+ estrena un documental sobre su realizacion
Recomendado

A 50 años del estreno de 'Tiburón', Disney+ estrena un documental sobre su realización
belleza perfecta, la nueva serie de ryan murphy, protagonizada por evan peters y rebecca hall, se estrena en disney+
Recomendado

'Belleza perfecta', la nueva serie de Ryan Murphy, protagonizada por Evan Peters y Rebecca Hall, se estrena en Disney+
disney+ estrena una nueva serie inspirada en la infancia del hijo de pablo escobar
Recomendado

Disney+ estrena una nueva serie inspirada en la infancia del hijo de Pablo Escobar
Ayuda_pelicula_2

El guion, escrito por Damian Shannon y Mark Swift, fue pensado desde el inicio para Raimi, explorando ese cruce de géneros que define su cine. La propuesta, impulsada por la productora Zainab Azizi, pone en el centro a una antiheroína con la que es fácil empatizar: alguien subestimado que, fuera del sistema que la limita, revela habilidades inesperadas.

Con una narrativa cargada de tensión, sobresaltos y humor negro, la película juega con la ambigüedad moral de sus protagonistas. La música de Danny Elfman refuerza ese clima inquietante en el que nada es del todo claro y el espectador cambia de bando más de una vez. Rodada entre Australia y Tailandia, ¡Ayuda! pone el foco en las dinámicas de poder y en lo que ocurre cuando las jerarquías se desmoronan.

Estreno el 7 de mayo en Disney+.

Selección semanal
Deporte y política

El fútbol es “un hierro caliente” para el MEC, que en el último tiempo se vio “inundado” de denuncias

Por Nicolás Delgado
Logística

ANP dio visto bueno a proyecto de Buquebus para concesión de terminal de pasajeros y cruceristas

Por Redacción Búsqueda
Diálogo social

El Ministerio de Economía se pone al frente de la reforma de la seguridad social

Por Redacción Búsqueda
Sistema financiero

Bandes Uruguay dice que tiene una “estructura más robusta”; volvió a perder en 2025

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Sofía Rodríguez: “La maternidad es el mejor viaje que hice en mi vida”

Sofía Rodríguez: “La maternidad es el mejor viaje que hice en mi vida”

Por Carolina Villamonte
Virginia Chaquiriand, sobre maternidad a los 40: La sociología y la biología están yendo por caminos separados

Virginia Chaquiriand, sobre maternidad a los 40: "La sociología y la biología están yendo por caminos separados"

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Tamara Tenenbaum: “Mi abuela era menos esclava de la maternidad que mis amigas”

Tamara Tenenbaum: “Mi abuela era menos esclava de la maternidad que mis amigas”

Por Patricia Mántaras de la Orden
Cómo humanizar las cesáreas sin comprometer la salud

Cómo humanizar las cesáreas sin comprometer la salud

Por Federica Chiarino Vanrell