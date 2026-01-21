¡Hola !

'Belleza perfecta', la nueva serie de Ryan Murphy, protagonizada por Evan Peters y Rebecca Hall, se estrena en Disney+

Un thriller glamoroso y perturbador llega a Disney+ para poner en jaque la obsesión por la perfección física

Belleza perfecta_Disney (3)

FOTO

Disney+
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La alta costura, el deseo y el horror se entrelazan en Belleza perfecta, la nueva serie de FX creada por Ryan Murphy. Con una premisa tan provocadora como inquietante, el thriller propone un mundo donde la búsqueda de la perfección física se convierte en una amenaza global, cuando supermodelos internacionales comienzan a morir de forma misteriosa.

Belleza perfecta_Disney (1)

La historia sigue a los agentes del FBI Cooper Madsen (Evan Peters) y Jordan Bennett (Rebecca Hall), enviados a París para investigar una cadena de muertes que los conduce a una conspiración mucho más oscura: un virus de transmisión sexual capaz de transformar a las personas en versiones idealizadas de belleza hegemónica, a un precio devastador. En el centro del entramado aparece The Corporation, un imperio tecnológico liderado por un magnate sin escrúpulos (Ashton Kutcher), decidido a proteger su negocio multimillonario cueste lo que cueste.

Belleza perfecta_Disney (2)

Con un elenco que incluye a Anthony Ramos, Jeremy Pope y una extensa lista de estrellas invitadas —de Isabella Rossellini a Bella Hadid—, Belleza perfecta despliega una narrativa que recorre París, Venecia, Roma y Nueva York, y que combina glamour, paranoia y crítica social. El estreno llega con tres episodios iniciales y continuará con estrenos semanales, en una temporada de once capítulos que invita a preguntarse hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar —y cuánto podríamos sacrificar— en nombre de la belleza perfecta.

