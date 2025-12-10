¡Hola !

‘The Eras Tour’: la serie de seis episodios sobre Taylor Swift, se estrena en Disney+

El documental sigue a Taylor Swift durante su gira, una de las más mediáticas de los últimos años, y presenta imágenes exclusivas del detrás de los escenarios

Taylor Swift The eras tour

FOTO

Disney+
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Taylor Swift vuelve a ocupar el centro de la escena con The Eras Tour: The End of an Era, una serie documental de seis episodios que promete mostrar, desde adentro, cómo se construyó una de las giras musicales más comentadas de los últimos años. Con imágenes inéditas y un acceso poco habitual a su intimidad creativa, el documental sigue el pulso de un tour que no solo rompió récords, sino que redefinió la relación entre una artista global y su público.

El proyecto reúne testimonios y momentos detrás de cámaras con figuras muy cercanas al universo Swift: Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Travis Kelce, Ed Sheeran y Florence Welch, además de su banda, bailarines, equipo técnico y familia. El resultado es un retrato coral que muestra tanto la magnitud logística del fenómeno como la dimensión humana de una artista en el centro de un huracán cultural. La serie estrenará dos episodios por semana a partir del 12 de diciembre.

Taylor Swift The eras tour 2

Ese mismo día llega también a Disney+ Taylor Swift, The Eras Tour: The Final Show, la película filmada en Vancouver que captura el último concierto de la gira en su versión completa. El registro incluye el set entero de The Tortured Poets Department, el álbum lanzado en 2024 cuyo repertorio se incorporó más tarde al show y marcó un nuevo capítulo en la narrativa musical de Swift.

