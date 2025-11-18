‘Pluribus’, la nueva serie del creador de ‘Breaking Bad’

Tras el éxito de Breaking Bad y Better Call Saul, el guionista y productor Vince Gilligan regresa con una premisa tan original como inquietante: ¿qué sucede si de pronto toda la humanidad se vuelve feliz, excepto una persona?

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La serie Pluribus comienza con un descubrimiento astronómico que provoca un fenómeno que altera el comportamiento humano y convierte a casi todos en individuos serenos, felices y conformes. Solo Carol Sturka —una escritora interpretada por Rhea Seehorn— permanece al margen de esa transformación. En un mundo sin conflicto ni tristeza, su descontento la aísla del resto.

La felicidad colectiva resulta tan absoluta que roza lo inquietante. Carol, la única que no comparte ese estado, descubre que su malestar puede ser lo único que salve al resto de una alegría impuesta.

La serie tuvo su estreno mundial el 7 de noviembre en Apple TV+ (plataforma aún no disponible en Uruguay); los dos primeros episodios se pueden ver desde el lanzamiento y hay estrenos semanales cada viernes hasta el 26 de diciembre. La primera temporada cuenta con nueve capítulos, producidos por Sony Pictures Television y High Bridge Productions, con Vince Gilligan, Diane Mercer y Alison Tatlock como productores ejecutivos.

Rhea Seehorn, reconocida por su papel de Kim Wexler en Better Call Saul, encabeza el elenco junto con Karolina Wydra, Carlos Manuel Vesga, Miriam Shor y Samba Schutte.

Pluribus fue filmada en Albuquerque, Nuevo México (Estados Unidos), entre 2024 y 2025, y su título alude al lema latino e pluribus unum (“de muchos, uno”), reinterpretado como una metáfora de uniformidad emocional, la fusión de millones de personas en una sola conciencia satisfecha.

Aprobación total

A solo días de su estreno, Pluribus debutó con 100% de aprobación en Rotten Tomatoes, y la crítica la calificó como “una de las series más ambiciosas del año”. El sitio Rolling Stone la describió como “una distopía brillante envuelta en luz y sonrisa”.

Más allá de los elogios, el impacto de la serie radica en su lectura filosófica: la felicidad, cuando se vuelve obligación, deja de ser un deseo y se transforma en amenaza.

Pluribus se estrena en un contexto global saturado de discursos sobre felicidad, productividad y equilibrio emocional. En ese sentido, la serie funciona como una sátira contemporánea que muestra cómo la búsqueda de armonía puede anular la diferencia, el pensamiento crítico o la emoción genuina.

En palabras de Seehorn, “Carol no quiere ser una heroína. Solo quiere seguir sintiendo. En su tristeza, encuentra humanidad”.

Apple TV Apple TV+

El regreso de Gilligan

Después del éxito de Better Call Saul, Vince Gilligan optó por un cambio radical de tono. “Ya conté suficientes historias de crimen. Quería escribir sobre algo luminoso y descubrir que lo luminoso también puede dar miedo”, explicó el creador en entrevista con The Hollywood Reporter.

También reconoció que la serie nació de su cansancio por retratar personajes moralmente corruptos. “Me cansé un poco de escribir sobre villanos”, dijo. “Carol Sturka es distinta: es imperfecta, pero quiere hacer lo correcto. Y eso, hoy, resulta refrescante”. El guionista también anticipó que Pluribus no busca repetir el éxito de sus obras anteriores: “No es una historia para todos. Algunos la verán esperando otro Breaking Bad, pero descubrirán que se trata de algo completamente distinto”.