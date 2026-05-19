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Caro Pardíaco, el personaje interpretado por Julián Kartun, llega a Netflix con una serie

El fenómeno de Caro Pardíaco llega a Netflix el 20 de mayo con una nueva serie que promete mezclar humor y suspenso

Caro Pardíaco.

Caro Pardíaco.

FOTO

Netflix
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Caro Pardíaco, el personaje interpretado por Julián Kartun consolidado como un fenómeno de audiencias en canales de streaming como Olga, traslada su universo de ficción a Netflix con una propuesta que combina humor y suspenso.

La trama se centra en un quiebre generacional: a pocos días de cumplir 30 años, la conocida influencer y empresaria de la noche atraviesa una crisis existencial mientras intenta organizar la fiesta más importante de su carrera. El conflicto se complica con la aparición de Leo, un nuevo personaje con un trastorno de múltiples personalidades que logra ganarse su afecto y pone en riesgo la celebración, su seguridad y su propia identidad.

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Completan el elenco Alex Pelao, Iara Portillo, Julián Doregger, Anita B Queen, Evitta Luna, Darío Sztajnszrajber, Gastón Pauls, Julián Lucero, Charo López y Malena Pichot.

Nacido en el circuito alternativo de videos web y presentaciones musicales, el personaje experimentó un fuerte resurgimiento masivo en el último año. Esta serie de 10 episodios de 10 minutos, disponible desde el miércoles 20 de mayo en Netflix, es muestra de que el personaje trascendió fronteras.

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