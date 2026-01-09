Cinco lecturas para el verano (o el invierno) recomendadas por Bill Gates

Es sabido que, para Bill Gates , leer no es un hobby ocasional, sino que se trata de un hábito al que, con disciplina, le dedica al menos una hora ininterrumpida cada noche. Varias veces dijo que lleva siempre sus libros consigo para abrirlos en cualquier hueco libre —en lugar de revisar sus redes sociales— y que ninguna de sus lecturas es casual, sino que las elige con cuidado, de acuerdo a las preguntas que se esté haciendo en determinado momento.

Teniendo en cuenta que lee aproximadamente 50 libros al año, su clásica lista de cinco libros recomendados para leer durante el invierno en el hemisferio norte y el verano en el sur se ha convertido en una selección muy valiosa y esperada tanto por los lectores ávidos como por referentes del mundo intelectual y empresarial.

“Siempre me encanta aprovechar esta época del año para ponerme al día con mis lecturas, y sé que a mucha gente le pasa lo mismo”, escribió Gates en su sitio web, donde compartió sus últimos títulos favoritos. “Cada uno de estos libros corre el telón sobre cómo funcionan realmente cosas importantes: cómo las personas encuentran propósito más adelante en la vida, cómo deberíamos pensar el cambio climático, cómo evolucionan las industrias creativas, cómo se comunican los seres humanos y cómo Estados Unidos perdió su capacidad de construir grandes cosas —y cómo puede recuperarla—”, afirmó.

La mayoría de los títulos favoritos de Gates aún no están disponibles en español ni se consiguen en librerías uruguayas. Sin embargo, todos pueden encontrarse en formato ebook a través de Amazon o librerías en línea.

Esta novela que ha estado varias veces en la lista de libros más vendidos del New York Times es el único título de ficción que Bill Gates recomendó este año. “No suelo leer ficción, pero cuando lo hago, busco historias con personajes interesantes que me ayuden a ver el mundo de otra manera. Criaturas notablemente brillantes cumplió con creces”, asegura. La novela trata acerca de Tova, una mujer de 70 años que trabaja en el turno nocturno limpiando un acuario y encuentra sentido a su vida cuidando a un pulpo. “Tova lucha por encontrar significado en su vida, algo con lo que muchas personas se enfrentan a medida que envejecen. La historia de Van Pelt me hizo pensar en el desafío de llenar los días después de dejar de trabajar, y en lo que las comunidades pueden hacer para ayudar a las personas mayores a encontrar propósito”, apunta Gates.

Limpiando el aire, de Hannah Ritchie

Gates encontró en este libro una de las explicaciones más claras sobre el desafío del cambio climático. El trabajo de Ritchie se estructura en torno a 50 grandes preguntas —¿es demasiado tarde para actuar? ¿Es peligrosa la energía nuclear?— que responde en un lenguaje accesible. Este título que aún no tiene traducción al español se apoya en datos que muestran avances concretos, como el crecimiento de la energía solar y eólica, el abaratamiento de los autos eléctricos y las innovaciones en los combustibles limpios. “Si buscás una mirada esperanzadora y basada en hechos sobre dónde están hoy las soluciones climáticas, es una excelente opción”, señala.

Quién lo sabía, de Barry Diller

Las memorias de Barry Diller le confirmaron a Gates por qué es considerado una de las figuras más influyentes de los medios modernos. Fue clave en la invención de la película hecha para televisión, impulsó el formato de la miniserie, llevó a Paramount a convertirse en el estudio cinematográfico número uno y lanzó la cadena Fox, entre otras cosas. “Pasó su vida apostando por ideas antes de que fueran evidentes, y las industrias que transformó muestran cuánto pueden rendir esas apuestas”, escribe Gates al recomendar la lectura.

Cuando todos saben que todos saben, de Steven Pinker

Pocos autores logran explicar el comportamiento humano con la claridad de Steven Pinker, según Gates, quien ve en este libro una de sus mayores contribuciones. Al magnate le interesó especialmente cómo Pinker desentraña el concepto de conocimiento común y el rol que tiene en la comunicación y la coordinación social. Se trata de un tema complejo, sí, pero que el autor plasma de forma accesible y práctica. “Me hizo ver las interacciones sociales cotidianas desde una nueva perspectiva”, dice.

Abundancia, de Ezra Klein y Derek Thompson

Abundancia pone en palabras algo que Bill Gates viene observando hace años: la dificultad de Estados Unidos para construir y ejecutar proyectos ambiciosos. Este libro del periodista (Klein) y el autor (Thompson) argumenta que el progreso no depende solo de las buenas ideas, sino principalmente de los sistemas que permiten llevarlas a la práctica. “Hoy, esos sistemas a menudo hacen lo contrario y enlentecen todo: desde la vivienda y la infraestructura hasta la energía limpia y los avances científicos”, sostiene Gates, cuellos de botella a los que se enfrenta en su trabajo con la salud global y el clima. No cree que este libro tenga “todas las respuestas”, pero plantea, sin dudas, las preguntas correctas sobre cómo recuperar esta capacidad de soñar y ejecutar en grande.