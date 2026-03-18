¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Comicpalooza: las historietas se apoderan del Centro Cultural de España

Entre papel, tinta y pantallas, Comicpalooza vuelve al CCE con una programación que cruza aprendizaje, exhibición y encuentro

La jornada, coordinada por Montevideo Cómics, se propone como un espacio abierto, dinámico y colectivo para celebrar al cómic como lenguaje vivo, en constante expansión.

La jornada, coordinada por Montevideo Cómics, se propone como un espacio abierto, dinámico y colectivo para celebrar al cómic como lenguaje vivo, en constante expansión.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

En el marco del Día del Cómic y del Tebeo y por tercer año consecutivo, la Comicteca del Centro Cultural de España se convierte en punto de encuentro para historietistas, lectores y curiosos que orbitan el universo de la viñeta durante una jornada que propone una inmersión total en el mundo del cómic, donde conviven distintas generaciones, estilos y formas de narrar.

A lo largo del día, la programación combina espacios de intercambio, aprendizaje y exhibición. Clubes de lectura, talleres y charlas invitan a pensar la historieta desde múltiples enfoques, mientras que la muestra de obras y la miniferia funcionan como vidriera del talento local. Todo musicalizado por un DJ temático.

Programación del Comicpalooza

El edificio del CCE va a ser el lugar de una feria con editoriales, autores y proyectos locales, tiendas icónicas como Valhalla Comics, estaciones de dibujo en vivo, muestras, un mural colectivo y espacios para leer o jugar. La programación se despliega a lo largo de distintos pisos con ludoteca, juegos de rol y una agenda de charlas.

La experiencia se completa con talleres para todas las edades —ilustración, manga, fanzines, narrativa infantil—; instancias de encuentro con referentes de Uruguay y la región, como el relato de Matias Bergara sobre cómo es trabajar para DC Comics; y actividades que cruzan lenguajes, como una charla con Pablo Stoll sobre el cruce entre cine y cómic, muestras como la de Inés Fragueiro o el proyecto NKU que conecta Uruguay con Guinea Ecuatorial. El cierre musical, atravesado por la estética pop y retro, termina de darle forma al evento.

Además, habrá un espacio para disfrutar del manga, encontrarse con otros otakus, participar de actividades, comer cosas ricas típicas y disfrutar del arte de la historieta (y de una buena merienda) en el Mangacafé.

Por último, en el marco del Mes de las Mujeres, el hall del CCE cobra vida con un mural en vivo diseñado por Mariel Garbarino y realizado por Pasajera en tranc3 y Mokek.

La jornada, coordinada por Montevideo Cómics, con el apoyo de la Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas y la Red Nacional de Clubes de Lectura, se propone como un espacio abierto, dinámico y colectivo para celebrar al cómic como lenguaje vivo, en constante expansión.

Sábado 21 de marzo, de 13 a 19:30 horas. Entrada libre y gratuita. Programación completa en la web del CCE.

Selección semanal
Narcotráfico

Tras cuatro años prófugo, Sebastián Marset fue capturado en Bolivia y enviado a Estados Unidos

Por Juan Francisco Pittaluga
Seguridad Pública

La DEA anunció oficialmente que Sebastián Marset enfrentará cargos en Estados Unidos

Por Juan Francisco Pittaluga
Brecha de género

Gobierno cumplió 20% de los 90 compromisos por la igualdad de género para el primer año de gestión

Por Victoria Fernández
Montevideo

La IM invertirá $ 2.200 millones en obras viales mientras continúa el debate por reforma en 18 de Julio

Por Lucía Cuberos

TE PUEDE INTERESAR

Su premio Oscar, más que un hito personal, se convirtió en un símbolo de representación.
Video

Autumn Durald Arkapaw dio un giro de cámara a los Premios Oscar 2026

Por Redacción Galería
¿Cuál es el atractivo de los lagos de Carrasco y Canelones?

¿Cuál es el atractivo de los lagos de Carrasco y Canelones?

Por Milene Breito Pistón
Florencia Herrera, presidenta de OMEU: El desafío no es elegir entre confrontar o callar, es tener la madurez de transformar sin dividir

Florencia Herrera, presidenta de OMEU: "El desafío no es elegir entre confrontar o callar, es tener la madurez de transformar sin dividir"

Por Rosana Zinola
Si tenés alguno de estos síntomas puede ser el cortisol, la hormona que nos gobierna

Si tenés alguno de estos síntomas puede ser el cortisol, la hormona que nos gobierna

Por Patricia Mántaras de la Orden
// Leer el objeto desde localStorage