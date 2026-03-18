Comicpalooza: las historietas se apoderan del Centro Cultural de España

En el marco del Día del Cómic y del Tebeo y por tercer año consecutivo, la Comicteca del Centro Cultural de España se convierte en punto de encuentro para historietistas, lectores y curiosos que orbitan el universo de la viñeta durante una jornada que propone una inmersión total en el mundo del cómic, donde conviven distintas generaciones, estilos y formas de narrar.
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A lo largo del día, la programación combina espacios de intercambio, aprendizaje y exhibición. Clubes de lectura, talleres y charlas invitan a pensar la historieta desde múltiples enfoques, mientras que la muestra de obras y la miniferia funcionan como vidriera del talento local. Todo musicalizado por un DJ temático.
Programación del Comicpalooza
El edificio del CCE va a ser el lugar de una feria con editoriales, autores y proyectos locales, tiendas icónicas como Valhalla Comics, estaciones de dibujo en vivo, muestras, un mural colectivo y espacios para leer o jugar. La programación se despliega a lo largo de distintos pisos con ludoteca, juegos de rol y una agenda de charlas.
La experiencia se completa con talleres para todas las edades —ilustración, manga, fanzines, narrativa infantil—; instancias de encuentro con referentes de Uruguay y la región, como el relato de Matias Bergara sobre cómo es trabajar para DC Comics; y actividades que cruzan lenguajes, como una charla con Pablo Stoll sobre el cruce entre cine y cómic, muestras como la de Inés Fragueiro o el proyecto NKU que conecta Uruguay con Guinea Ecuatorial. El cierre musical, atravesado por la estética pop y retro, termina de darle forma al evento.
Además, habrá un espacio para disfrutar del manga, encontrarse con otros otakus, participar de actividades, comer cosas ricas típicas y disfrutar del arte de la historieta (y de una buena merienda) en el Mangacafé.
Por último, en el marco del Mes de las Mujeres, el hall del CCE cobra vida con un mural en vivo diseñado por Mariel Garbarino y realizado por Pasajera en tranc3 y Mokek.
La jornada, coordinada por Montevideo Cómics, con el apoyo de la Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas y la Red Nacional de Clubes de Lectura, se propone como un espacio abierto, dinámico y colectivo para celebrar al cómic como lenguaje vivo, en constante expansión.
Sábado 21 de marzo, de 13 a 19:30 horas. Entrada libre y gratuita. Programación completa en la web del CCE.