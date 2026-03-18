Comicpalooza: las historietas se apoderan del Centro Cultural de España

Entre papel, tinta y pantallas, Comicpalooza vuelve al CCE con una programación que cruza aprendizaje, exhibición y encuentro

La jornada, coordinada por Montevideo Cómics, se propone como un espacio abierto, dinámico y colectivo para celebrar al cómic como lenguaje vivo, en constante expansión.

En el marco del Día del Cómic y del Tebeo y por tercer año consecutivo, la Comicteca del Centro Cultural de España se convierte en punto de encuentro para historietistas, lectores y curiosos que orbitan el universo de la viñeta durante una jornada que propone una inmersión total en el mundo del cómic, donde conviven distintas generaciones, estilos y formas de narrar.

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A lo largo del día, la programación combina espacios de intercambio, aprendizaje y exhibición. Clubes de lectura, talleres y charlas invitan a pensar la historieta desde múltiples enfoques, mientras que la muestra de obras y la miniferia funcionan como vidriera del talento local. Todo musicalizado por un DJ temático.

Programación del Comicpalooza El edificio del CCE va a ser el lugar de una feria con editoriales, autores y proyectos locales, tiendas icónicas como Valhalla Comics, estaciones de dibujo en vivo, muestras, un mural colectivo y espacios para leer o jugar. La programación se despliega a lo largo de distintos pisos con ludoteca, juegos de rol y una agenda de charlas.

La experiencia se completa con talleres para todas las edades —ilustración, manga, fanzines, narrativa infantil—; instancias de encuentro con referentes de Uruguay y la región, como el relato de Matias Bergara sobre cómo es trabajar para DC Comics; y actividades que cruzan lenguajes, como una charla con Pablo Stoll sobre el cruce entre cine y cómic, muestras como la de Inés Fragueiro o el proyecto NKU que conecta Uruguay con Guinea Ecuatorial. El cierre musical, atravesado por la estética pop y retro, termina de darle forma al evento.

Además, habrá un espacio para disfrutar del manga, encontrarse con otros otakus, participar de actividades, comer cosas ricas típicas y disfrutar del arte de la historieta (y de una buena merienda) en el Mangacafé.