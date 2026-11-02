Crisis de 2001: un documental recurre al material de archivo para volver al mes en el que empezó el derrumbe

El documental Diciembre vuelve a ese fatídico mes de 2001 para reconstruir a base de material de archivo la crisis que empezó en Argentina y siguió en Uruguay

“Material grabado en Argentina entre el 1 de diciembre de 2001 y el 3 de enero de 2002”. Esta placa da la bienvenida a Diciembre, el documental de Lucas Gallo que invita a un viaje hiperrealista a la crisis económica que impactó en Argentina y Uruguay a principios de los años 2000, valiéndose únicamente de imágenes registradas a lo largo de ese mes. La edición del material de archivo —sin voz en off ni entrevistas— vuelve a los saqueos y los cortes de ruta generalizados, la desesperación de la gente, la represión y la caída histórica de cuatro presidentes en menos de dos semanas. La película recibió el premio al mejor montaje en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, donde tuvo su estreno mundial.

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“En 2001, la omnipresencia de los teléfonos celulares —los dispositivos con los que hoy casi cada instante queda registrado— aún no existía. Esa ausencia me condujo a Crónica TV, un canal que transmitía casi enteramente desde la calle, prescindiendo de estudios y capturando los hechos con urgencia cruda”, cuenta el director. “Su archivo ofrecía un material singular, pero la mera apropiación no bastaba: se trataba de desmontar la mecánica del noticiero televisivo, el aparato que ordena, explica y clausura el acontecimiento. Convertir televisión en cine significaba abrir fisuras en esa narrativa, devolverle la indeterminación y permitir que imagen y sonido respiren por sí mismos”.

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La película se sitúa en ese período con la crueldad de los contrastes, alternando las protestas callejeras con el tras bambalinas de una sesión de fotos entre Sandro y Susana Giménez para la portada de una revista, a un hombre que no cobra el fondo de desempleo y dice “tengo 50 centavos para irme” con Charly García ensayando para un concierto. Todo sucedía al mismo tiempo, pero la crisis no impactaba tan duramente a todos.

En palabras del director: “Diciembre no aspira a relatar 2001 con la falsa claridad de la distancia. No busca explicar, sino atravesar”. No reconstruye el pasado, dice, lo convoca.