Daniel Supervielle expone en Miami su obra sobre hinchadas futboleras

El fútbol sin sus hinchadas sería un espectáculo incompleto. Esa es la convicción sobre la cual el artista uruguayo Daniel Supervielle ha desarrollado un lenguaje visual propio para representar el pulso colectivo de este deporte, que despierta pasiones en nuestro país y en el mundo entero.
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Hinchas/Fans es una exposición suya dedicada a las hinchadas futboleras que, desde el 5 de junio, se exhibirá en Coral Gables, Miami, en el marco de un año futbolero excepcional para el continente americano, donde la Copa del Mundo se celebrará en sede compartida entre Estados Unidos, Canadá y México.
Detalle de la obra Estados Unidos - Daniel Supervielle
Detalle de la obra Estados Unidos, de la serie Anfitriones de la Copa Mundial FIFA 2026.
A entender del artista, los miles de rostros anónimos que cantan, sufren, celebran y acompañan son los que convierten este deporte en una experiencia colectiva capaz de atravesar fronteras, idiomas y generaciones. Sus pinturas trasladan a la tela el ritmo, la intensidad y la emoción de las tribunas, transformando escenas populares en composiciones de gran fuerza cromática y movimiento.
La muestra, que enlaza dos tradiciones profundamente arraigadas en Uruguay —la pasión futbolera y la tradición pictórica—, está conformada por dos series: Las hinchadas de Luis Suárez y Anfitriones de la Copa Mundial FIFA 2026.
Mexico, de la serie copa mundial, Daniel Supervielle
México, de la serie Anfitriones de la Copa Mundial FIFA 2026.
La primera, compuesta por diez obras, recorre y rinde homenaje a la trayectoria del delantero uruguayo a través de las aficiones que lo acompañaron en su paso por distintos clubes y en la selección nacional.
La segunda reúne tres obras dedicadas a las hinchadas de Estados Unidos, México y Canadá, países anfitriones del próximo Mundial. Se trata de una incorporación inédita que dialoga directamente con el momento histórico que vive el fútbol en el continente.
Del 5 de junio al 31 de julio, de lunes a viernes de 9 a 17 h, en Fink Studio (2506 Ponce de Leon Blvd, Coral Gables, Miami). Entrada libre.