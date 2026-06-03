Daniel Supervielle expone en Miami su obra sobre hinchadas futboleras

El artista uruguayo, conocido por representar el pulso colectivo del fútbol a través de un lenguaje visual propio, llega a Miami en el marco de la Copa del Mundo

El fútbol sin sus hinchadas sería un espectáculo incompleto. Esa es la convicción sobre la cual el artista uruguayo Daniel Supervielle ha desarrollado un lenguaje visual propio para representar el pulso colectivo de este deporte, que despierta pasiones en nuestro país y en el mundo entero.

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Hinchas/Fans es una exposición suya dedicada a las hinchadas futboleras que, desde el 5 de junio, se exhibirá en Coral Gables, Miami, en el marco de un año futbolero excepcional para el continente americano, donde la Copa del Mundo se celebrará en sede compartida entre Estados Unidos, Canadá y México.

Detalle de la obra Estados Unidos - Daniel Supervielle Detalle de la obra Estados Unidos, de la serie Anfitriones de la Copa Mundial FIFA 2026.

A entender del artista, los miles de rostros anónimos que cantan, sufren, celebran y acompañan son los que convierten este deporte en una experiencia colectiva capaz de atravesar fronteras, idiomas y generaciones. Sus pinturas trasladan a la tela el ritmo, la intensidad y la emoción de las tribunas, transformando escenas populares en composiciones de gran fuerza cromática y movimiento.

La muestra, que enlaza dos tradiciones profundamente arraigadas en Uruguay —la pasión futbolera y la tradición pictórica—, está conformada por dos series: Las hinchadas de Luis Suárez y Anfitriones de la Copa Mundial FIFA 2026.