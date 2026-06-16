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Uruguay en el Mundial 2026: cuándo vuelve a jugar la Celeste

Tras el empate en el debut ante Arabia Saudita, la selección de Marcelo Bielsa afronta los dos partidos que le quedan en la fase de grupos. Fechas, horarios y opciones para seguir los encuentros

Jugadores de Uruguay celebran el gol del empate contra Arabia Saudi en el estadio Hard Rock en Miami.

Jugadores de Uruguay celebran el gol del empate contra Arabia Saudi en el estadio Hard Rock en Miami.

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EFE/ Alberto Estevez
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Uruguay ya dejó atrás su estreno en el Mundial 2026. El empate 1 a 1 ante Arabia Saudita en Miami le permitió sumar su primer punto, aunque el rendimiento del equipo de Marcelo Bielsa dejó varias interrogantes de cara a lo que viene.

La próxima presentación de la Celeste será el domingo 21 de junio ante Cabo Verde, nuevamente en el Hard Rock Stadium de Miami y desde las 19 horas de Uruguay. El estadio, con capacidad para 65.000 espectadores, volverá a recibir a una selección uruguaya que buscará su primera victoria en el torneo.

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Miami se ha transformado en uno de los puntos de encuentro de los hinchas celestes durante la fase de grupos. La importante comunidad uruguaya y latina de la ciudad ha aportado un marco de apoyo que se hizo sentir en el debut y que volverá a estar presente en el segundo compromiso mundialista.

El cierre del grupo llegará el viernes 26 de junio con un partido de máxima exigencia: Uruguay frente a España en el Estadio Akron de Guadalajara. El encuentro comenzará a las 21 horas de Uruguay y se jugará en un recinto con capacidad para casi 50.000 espectadores, considerado uno de los estadios más modernos de México.

Bielsa-Uruguay-Arabia
El seleccionador de Uruguay Marcelo Bielsa da indicaciones en la pausa para hidratarse del partido contra Arabia Saudita en el estadio Hard Rock en Miami (EE.UU.).

El seleccionador de Uruguay Marcelo Bielsa da indicaciones en la pausa para hidratarse del partido contra Arabia Saudita en el estadio Hard Rock en Miami (EE.UU.).

Si Uruguay logra avanzar de fase —ya sea como primero, segundo o uno de los mejores terceros—, volvería a jugar entre el 29 de junio y el 3 de julio, dependiendo de cómo quede armado el cuadro final.

El Mundial 2026, que por primera vez tendrá 48 selecciones, extenderá también la fase eliminatoria, con más cruces y menos margen de descanso entre partidos.

Los encuentros pueden verse por televisión abierta, cable y streaming. Antel TV y Canal 5 transmitirán 32 partidos, incluidos todos los de Uruguay, mientras que DirecTV y DGO emitirán los 104 partidos del Mundial. También hay cobertura a través de Disney+ y Paramount+, plataformas que cuentan con distintos paquetes para el torneo.

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