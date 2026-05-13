El otro Mundial: pantallas gigantes, DJ y millones de hinchas sin entradas

El Mundial es probablemente el único evento del planeta por el que millones de personas organizan vacaciones carísimas sin saber siquiera si van a entrar a un partido. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) entendió hace tiempo que esa gente igual viaja, igual canta e igual consume. Así nacieron los fan fest.

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Lo que empezó como una solución improvisada terminó convirtiéndose en uno de los grandes fenómenos culturales —y comerciales— del fútbol moderno: plazas gigantes con pantallas enormes, recitales, food trucks, DJ, merchandising oficial y miles de personas abrazándose con desconocidos por un gol de Serbia a las once de la mañana.

Estados Unidos Mundial 2026: En Estados Unidos, los precios del transporte se disparan en ciudades anfitrionas

La idea apareció de forma espontánea durante Corea-Japón 2002, cuando miles de hinchas comenzaron a reunirse en espacios públicos para seguir los partidos. La FIFA tomó nota y decidió institucionalizar el fenómeno en Alemania 2006, el primer Mundial con FIFA fan fests oficiales.

Ese año, el país germano recibió cerca de 21 millones de visitantes en sus fan fests, una cifra completamente absurda incluso para estándares mundialistas. Berlín se convirtió en el símbolo máximo: multitudes viendo partidos frente a la Puerta de Brandeburgo como si fueran recitales de rock.

Desde entonces, el formato pasó a ser parte fija del Mundial. Hubo fan fests en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, aunque cada edición fue cambiando el concepto. En Sudáfrica el foco estuvo en mostrar cultura local y música africana. En Brasil directamente parecían carnavales futboleros permanentes. Rusia apostó a movidas urbanas gigantescas, mientras que Catar llevó el modelo a una versión mucho más controlada, corporativa y centralizada.

En Rusia 2018 los fan fests recibieron más de 7 millones de visitantes, mientras que Catar 2022 reunió cerca de 1,8 millones solamente en el festival central de Doha, con más de 160 horas de música en vivo.

Ahora, el Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, promete llevar esa experiencia a una escala inédita. Será el primer Mundial con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede. Es decir, más gente, más turistas y muchísimos más hinchas quedando afuera de los estadios.

La respuesta de FIFA a esta futura demanda es convertir ciudades enteras en una especie de parque temático futbolero. El caso más impactante probablemente sea el del Zócalo de Ciudad de México, donde funcionará uno de los FIFA Fan Festivals —nombre oficial que tendrán en esta edición— más grandes del torneo, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. La propia FIFA lo presentó como “el corazón palpitante” del Mundial en México.

Fan Festival Toronto FIFA Fan Festival en Toronto.

Allí habrá pantallas gigantes para seguir los partidos, conciertos, zonas gastronómicas, actividades culturales, juegos interactivos, espacios para sponsors, merchandising, desafíos futboleros, varios DJ y experiencias inmersivas para los hinchas.

¿Dónde encontrar los FIFA Fan Festivals?

Además de la propuesta del Zócalo, FIFA ya confirmó Fan Festivals en las otras ciudades sede de México: Guadalajara tendrá su espacio principal en Plaza de la Liberación y Monterrey hará lo propio en Parque Fundidora, dos lugares acostumbrados a eventos multitudinarios y recitales masivos.

FIFA Fan Village Así será la FIFA Fan Village en Rockefeller Center, Nueva York. Rockefeller Center

En Canadá, Vancouver albergará un festival gratuito en Hastings Park, mientras que Toronto prepara su gran zona de fanáticos en Exhibition Place, uno de los principales predios para eventos de la ciudad.

Estados Unidos, fiel a su escala, desplegará actividades en varias de sus ciudades sede. Nueva York/Nueva Jersey tendrá su principal Fan Festival en Liberty State Park, con vista directa al skyline de Manhattan y la Estatua de la Libertad. Miami apostará por Bayfront Park, frente a la bahía de Biscayne y el downtown de la ciudad. Los Ángeles prepara actividades alrededor de Hollywood Park; Dallas tendrá espacios especiales en Fair Park y el centro urbano; Atlanta proyecta eventos en el Centennial Olympic Park y Kansas City hará lo propio en su Downtown Festival District.

Manhattan tendrá, además, una Fan Village especial en Rockefeller Center, con viewing parties, shows y apariciones de exfutbolistas y celebridades.