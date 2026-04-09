Danza sin límites: la historia de Luca Patuelli, el bailarín que con sus muletas transformó el break dance

Luca Patuelli­ baila break dance desde los 15 años, cuando conoció esta disciplina artística y deportiva en la ciudad de Washington. Apodado Lazylegz, ha desarrollado un estilo único en el que incorpora las muletas como extensión de sus brazos, lo que le ha valido el reconocimiento mundial. Con su talento y destreza, estuvo invitado a programas de televisión, como The Ellen DeGeneres Show, So You Think You Can Dance Canada y America’s Got Talent. Además, creó Ill-Abilities Crew, un grupo internacional de break dance compuesto por los mejores bailarines con discapacidad del mundo y cofundó Projet RAD, el primer programa de danza urbana inclusivo de Canadá que brinda la posibilidad de realizar estudios de danza accesible.

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El bailarín y coreógrafo viaja por el mundo compartiendo su pasión por la danza y divulgando que mantener una mente abierta permite adaptarse a cualquier situación y encontrar soluciones a pesar de las vulnerabilidades. Está convencido de que fomentando el pensamiento positivo es posible superar cualquier obstáculo. Esta filosofía se convirtió en su motivación personal que transmite a todos: “se trata de transformar lo malo en bueno, sin excusas ni límites”.

Este artista nacido en Montreal, que a través de sus vivencias y la danza busca promover la inclusión y superar las limitaciones personales, estuvo en Uruguay invitado por la Embajada de Canadá para impartir talleres y brindar capacitaciones en el marco del Mes de la Francofonía.

En hiphop es muy típico recibir un apodo de otro bailarín y ese nombre de baile representa tu personalidad. Además, hay un bailarín famoso, Richard Crazy Legs Colón, una leyenda del b-boying (break dance) estadounidense. Entonces, mi nombre es como una broma, tengo dos piernas flojas porque yo nací con una discapacidad, artrogriposis, una condición muy rara que afecta los huesos, las articulaciones y los músculos, que a mí me afectó más en mis piernas. A mí me gustó ese nombre porque le muestra a la gente mi personalidad, que soy una persona bastante abierta, que me puedo reír de mí mismo. Es un buen apodo.

Tenés un hermano mayor, ¿hacían deporte juntos?

Sí, tengo un hermano cuatro años mayor y desde pequeño hago todos los deportes pero a mi manera: juego soccer, béisbol, hockey­. Mis padres siempre me apoyaron en todo y cada vez que querían hacer una actividad, como, por ejemplo, el esquí, yo lo intentaba modificándolo a lo que yo podía, el esquí lo practicaba sentado.

¿Y cómo descubriste el break dance?

Cuando tenía 15 años dos amigos de la escuela secundaria en Estados Unidos me lo mostraron, me gustó mucho y decidí probar. Nací en Montreal pero a los cuatro años por el trabajo de mi padre nos mudamos a Washington­ D. C. y después regresamos a Canadá. Empecé a bailar con mis brazos y a los dos años probé de utilizar las muletas. Ahora mi estilo de baile es con la fuerza de mis brazos y las muletas como una extensión de ellos.

LAZY LEGS Mauricio Rodríguez

Creaste Ill-Abilities, una compañía de bailarines con discapacidad cuya consigna es “Sin excusas, sin límites”. ¿Este mensaje se transformó en tu filosofía de vida?

Sí, es un mensaje para todos. La idea es que nosotros somos los que creamos nuestros propios límites y esos límites no tienen que impedirte avanzar. Hay momentos en mi vida en los que me digo: “no puedo hacer eso”, entonces yo mismo me creo mi limitación. El punto es no tener excusas porque no existen los límites. Lo que le digo a la gente es que si quieres una cosa y no lo puedes hacer, necesitas probar otra manera de hacerlo, necesitas encontrar tu modo. No es algo malo hacerlo distinto. En la sociedad pensamos que todos debemos hacer lo mismo, pero en realidad podemos crear nuestra propia versión de las cosas.

¿Por qué creaste el grupo Ill-Abilities en 2007?

En el break dance tenemos la idea de formar un superclub, un all star team donde se reúnan los mejores para crear un equipo más poderoso. Cuando empecé a viajar, encontré otros bailarines con discapacidad y les propuse la idea de hacer un grupo de bailarines poderosos del break dance del mundo. En Ill-Abilities somos nueve bailarines con discapacidad y en todo el mundo hay 15.

¿De qué países son los nueve integrantes y cuándo ensayan?

Canadá, Estados Unidos, Brasil, Chile, Corea del Sur, Holanda y Francia. Cuando tenemos contratos nos encontramos dos días antes del show y ahí trabajamos, ensayamos. En junio tenemos el festival de break dance en Montreal así que todos van a ir, y después nos vamos a encontrar en Budapest en agosto.

¿Las coreografías las creás solo o en grupo?

Las coreografías las trabajamos en colaboración, en colectivo. Soy director artístico en el sentido que tomo las decisiones finales, pero es importante decir que todos los bailarines del grupo son coreógrafos, todos plantean ideas y las trabajamos.

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El break dance es un baile orgánico, dinámico. ¿Cómo surgen los movimientos?

Utilizamos mucho freestyle, la improvisación. Y la idea es que cuando veo el movimiento de otra persona, si físicamente no soy capaz de hacerlo, trato de interpretarlo a mi manera o me inspiro en ese movimiento para crear otro. Y comparado con otros estilos de baile, el break dance de cada persona es único, cuando yo bailo es diferente a como tú bailas y será distinto a lo que baila otra persona. La idea no es hacer lo mismo que los otros, sino ser tú mismo, cómo bailamos, cómo nos vestimos, cómo hablamos. Eso es lo importante con el break dance.

Cuando tenemos el battle, que es una competencia, se enfrenta un bailarín contra otro y se improvisan movimientos al ritmo de la música dentro de un círculo. Es una comunicación entre dos bailarines en la que uno hace un movimiento y el otro le responde tratando de superar el estilo. ¿Cómo puedo hacer ese movimiento mejor que tú? Así es como yo creo mis bailes y en mi grupo Ill-Abilities Crew sucede lo mismo. Tenemos la oportunidad de crear algo diferente y nosotros estamos obligados a mostrarle a la gente que somos capaces. Esa es la mentalidad de un b-boy cuando está en una batalla, cómo puedo ganar, cómo puedo crear algo mejor que el otro.

¿Qué sentís cuando bailás?

Siento libertad. Como yo nací con mi discapacidad física, es todo lo que conozco, pero cuando bailo tengo la oportunidad de sentirme libre. Las muletas son mi superpoder. Cuando bailo me siento fuerte, poderoso. Me gusta promocionar el baile en general por la parte emocional que provoca en las personas, porque con la música no solo movemos el cuerpo, curamos el alma. Si estamos estresados, al bailar nos olvidamos de todo. Creo que el baile es muy importante para todos, el baile es abierto a todos. No quiere decir que tenemos que ser bailarines profesionales, porque esa es una vida diferente, pero podemos utilizar el baile en nuestro día a día para sentirnos mejor en el corazón y en la mente. A veces me pasa que no me siento muy bien y cuando entro a un escenario o empiezo a bailar me siento mejor, es la adrenalina.

¿Y por eso enseñás baile?

Me gusta el intercambio con la gente. Yo estoy enseñando a otros pero al mismo tiempo­, ellos me enseñan a mí. Las personas me inspiran para crear nuevos movimientos y, además, me motivan para la vida. Cuando doy clases y veo que los estudiantes están contentos o felices por encarar un nuevo movimiento es muy muy especial porque es un intercambio de energía mágico.

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¿Cómo es tu día a día en Montreal?

Tengo una fundación donde hacemos producciones inclusivas, en las que mezclamos bailarines profesionales sin discapacidad, con gente con discapacidad, reunimos esas dos comunidades. Además, soy el jefe de Ill-Abilities Crew con los que hacemos tours, grandes performances y también me encargo de las negociaciones. Por ejemplo, la semana pasada estuve en Nueva York por 12 espectáculos que haremos con Ill-Abilities en un teatro en Broadway. Además, tengo una familia, mi esposa Melissa y dos hijas, Aura, de 10 años, y Luna, de 6.

¿Tu esposa también baila?

Ella baila pero no profesionalmente. Es terapeuta ocupacional.

¿Y cómo se conocieron?

Yo estaba dando un espectáculo y ella estaba en el público. Nos conocimos y nos enamoramos inmediatamente. Mi pequeña hija tiene la misma discapacidad que yo, entonces hacemos muchas visitas al médico y a la fisioterapia. No es que vas a mejorar, pero si no te mueves, te vas a debilitar más porque es una enfermedad rara no progresiva, de la que no se cuenta con mucha información. Integro un grupo de adultos en el que recolectamos información para los médicos y para las generaciones que vienen. Yo no tengo parientes con mi discapacidad… Todo eso es nuevo para los doctores.

¿Cómo fue participar en los Juegos Olímpicos en París cuando el break dance debutó como deporte olímpico?

Recibimos una invitación para hacer una performance dentro de la categoría de break dance en los Juegos Olímpicos en París. Fue un gran honor estar en un escenario olímpico y para mí, como canadiense, también fue muy emocionante haber podido bailar ahí porque un compatriota ganó la medalla de oro en el debut histórico del break dance en los Juegos Olímpicos. También estuvimos en la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de París. Fue muy especial haber tenido las dos experiencias porque pudimos mostrarle a la gente que tenemos versatilidad, que tenemos esta habilidad de bailar.

¿Entonces, cuál sería tu sueño?

Espero ser capaz de continuar bailando break dance el resto de mi vida, y además continuar promoviendo la inclusión entre las dos comunidades. También me gustaría actuar en películas, quisiera ser actor; durante la pandemia tomé clases de actuación. Además, escribí un libro de cuentos infantiles, Las aventuras de Funky, un pato que baila. Después voy a escribir Funky y sus amigos, que sería como nuestro grupo Ill-Abilities, y eventualmente voy a escribir mi historia, mi biografía.

¿Y después tendrías que protagonizar tu película?

No necesariamente tendría que haber una película sobre mi vida pero quisiera actuar, quisiera ser un actor como Robert De Niro.

¿Cuál es el límite del ser humano?

El mayor límite sería el miedo, pero mi padre siempre me enseñó: “tu primer fracaso es no intentarlo”.