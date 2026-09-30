¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Un paseo por lo que nos pertenece

Día del Patrimonio, Tristán Narvaja y Feria del Libro: tres excusas para calzarse los championes y salir a conectar con quienes somos, de dónde venimos y dónde vivimos

Carolina-Villamonte-OK.jpg
Por Carolina Villamonte
Editora Jefa de Galería

Siempre es lindo jugar a ser turista en nuestra ciudad y descubrir lugares que no conocíamos. Porque, así como Uruguay concentra su mayor actividad y población en el extremo sur de su territorio, donde se ubica su ciudad capital, en Montevideo se da esa misma concentración, como en un acto reflejo, en las mismas coordenadas, hacia el sur, mirando el Río de la Plata. Como consecuencia, hay una amplia zona de la ciudad bastante desconocida para un importante sector de la población que en extrañas ocasiones cruza avenida Italia rumbo al norte.

Cuando en la redacción María Inés Fiordelmondo se puso a estudiar la publicación de la Comisión del Patrimonio con las actividades que se programan para el próximo fin de semana del Patrimonio, se sorprendió al enterarse de lugares increíbles que no sabía que existían; casi todos al norte de Montevideo. Finalmente, definió dos recorridos, uno para el sábado y otro para el domingo (con horarios), para proponer a los lectores dos interesantes y entretenidos paseos, con datos confirmados, tiempos pensados para llegar a las visitas guiadas, y lugares para comer o tomar un café.

Leé además

Gran Logia de la Masonería del Uruguay.
Excursión a la identidad

Día del Patrimonio 2026: dos circuitos alternativos en Montevideo entre palacios, bodegas y fábricas
Minotauro.
Video
Recomendado

De Cannes a Montevideo, lo mejor del cine en 7 días
Feria Internacional de Libro de Montevideo.
Letras impresas

Se viene la Feria Internacional del Libro: récord de actividades y Alemania como invitado de honor

Uno de los grandes hallazgos del Día del Patrimonio es que hace 31 años que se organiza y en cada edición seguimos descubriendo la existencia de algún edificio, fábrica antigua o museo. Pero también está la posibilidad de conocer por dentro esos lugares que vemos asiduamente por fuera. De hecho, ese fue el objetivo cuando este día se creó: “Invitar a la ciudadanía a redescubrir la identidad nacional mediante la apertura gratuita de edificios históricos, culturales y gubernamentales que usualmente están cerrados al público”.

Se ha hablado innumerables veces de que a los uruguayos nos falta un poco de nacionalismo (sobre todo comparados con los argentinos). Somos más sobrios a la hora de conectar con nuestras raíces y sacar a relucir nuestra identidad más allá del mate, el fútbol, la política y la rambla.

Uno de los grandes hallazgos del Día del Patrimonio es que hace 31 años que se organiza y en cada edición seguimos descubriendo la existencia de algún edificio, fábrica antigua o museo.

Pero cuando lo hacemos nos damos cuenta de que está bueno, que nos toca una fibra interior. Salir a conocer la increíble arquitectura que se construía en Uruguay en los siglos pasados, mucha de ella esparcida por los barrios con menos densidad de población y una fuerte huella histórica. Recorrer una vieja fábrica abandonada que habla de oficios desaparecidos. Visitar una bodega para conocer cómo las raíces indígenas dejaron una forma de relacionarse con la naturaleza. Tomarse un café en las mismas mesas donde se sentaban Galeano, Onetti y Benedetti. O incluso entrar a conocer los laboratorios de última tecnología donde los científicos de hoy hacen sus investigaciones y sentirnos orgullosos. Porque lo que sucede hoy en el país es también parte de la identidad y del patrimonio, que se construye en tiempo real.

Y hablando de la identidad de todos los días como el mate y la rambla, en la misma categoría aparece la eterna feria de Tristán Narvaja. Un paseo dominguero con 156 años de historia, uno de los mayores patrimonios intangibles de la ciudad. Esta semana en la revista volvemos a ella pero de la mano de nuestro amigo Foncho, diseñador, cazador de objetos, habitué de la feria y desde hace unos meses dueño de una tienda que ocupa una de las esquinas del paseo favorito de muchos uruguayos, pero muy especialmente de los turistas. En una encantadora nota escrita por Martina Pérez Barriola, Foncho invita a salir a encontrar lo que no estabas buscando, en un recorrido sugerido por locales y puestos que devuelven una mirada curiosa, distinta.

Y para confirmar que los próximos días no son para quedarse en casa (y ojalá que el tiempo acompañe), Montevideo abre este viernes 2 una nueva edición de su Feria Internacional del Libro, en la Intendencia de Montevideo, y Cecilia Presa preparó una nota con lo más destacado de la programación, que este año tiene a Alemania como país invitado de honor.

Queda claro entonces que en esta primavera no podemos decir que en Montevideo no hay nada para hacer. La invitación es a calzarse los championes y salir a conectar con quienes somos, de dónde venimos y dónde vivimos.

Selección semanal
Ahorro

Gremio bancario propone crear “Plataforma Oficial de Crowdfunding” y “Billetera de Inversión Nacional”

Por Redacción Búsqueda
Religión

La visita de León XIV es una “ola positiva” para Uruguay, donde aún quedan resabios del “antiguo laicismo, medio trasnochado”

Por  Guillermo Draper  y Juan Francisco Pittaluga
Capacitación

Inefop cambia “paradigma” para “ser muy certero” en definir oferta de cursos e impactar en el empleo

Por Redacción Búsqueda
Transporte fluvial

En la puja con Buquebus por ruta Montevideo-Buenos Aires, Colonia Express destaca su peso comercial

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Foncho Martínez Brianza, dueño de Gentío.

El arte de encontrar lo que no estabas buscando, un recorrido por Tristán Narvaja

Por Martina Pérez Barriola
Frieze London. 

Agenda por el mundo: 5 excusas para viajar en octubre a Europa o Estados Unidos

Por Redacción Galería
Gran Logia de la Masonería del Uruguay.

Día del Patrimonio 2026: dos circuitos alternativos en Montevideo entre palacios, bodegas y fábricas

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Cautiva.
Video

2 películas y 2 miniseries recién estrenadas para ver en ‘streaming’

Por Redacción Galería