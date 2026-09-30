Un paseo por lo que nos pertenece

Siempre es lindo jugar a ser turista en nuestra ciudad y descubrir lugares que no conocíamos. Porque, así como Uruguay concentra su mayor actividad y población en el extremo sur de su territorio, donde se ubica su ciudad capital, en Montevideo se da esa misma concentración, como en un acto reflejo, en las mismas coordenadas, hacia el sur, mirando el Río de la Plata. Como consecuencia, hay una amplia zona de la ciudad bastante desconocida para un importante sector de la población que en extrañas ocasiones cruza avenida Italia rumbo al norte.

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Cuando en la redacción María Inés Fiordelmondo se puso a estudiar la publicación de la Comisión del Patrimonio con las actividades que se programan para el próximo fin de semana del Patrimonio, se sorprendió al enterarse de lugares increíbles que no sabía que existían; casi todos al norte de Montevideo. Finalmente, definió dos recorridos, uno para el sábado y otro para el domingo (con horarios) , para proponer a los lectores dos interesantes y entretenidos paseos, con datos confirmados, tiempos pensados para llegar a las visitas guiadas, y lugares para comer o tomar un café.

Uno de los grandes hallazgos del Día del Patrimonio es que hace 31 años que se organiza y en cada edición seguimos descubriendo la existencia de algún edificio, fábrica antigua o museo. Pero también está la posibilidad de conocer por dentro esos lugares que vemos asiduamente por fuera. De hecho, ese fue el objetivo cuando este día se creó: “Invitar a la ciudadanía a redescubrir la identidad nacional mediante la apertura gratuita de edificios históricos, culturales y gubernamentales que usualmente están cerrados al público”.

Se ha hablado innumerables veces de que a los uruguayos nos falta un poco de nacionalismo (sobre todo comparados con los argentinos). Somos más sobrios a la hora de conectar con nuestras raíces y sacar a relucir nuestra identidad más allá del mate, el fútbol, la política y la rambla.

Uno de los grandes hallazgos del Día del Patrimonio es que hace 31 años que se organiza y en cada edición seguimos descubriendo la existencia de algún edificio, fábrica antigua o museo.

Pero cuando lo hacemos nos damos cuenta de que está bueno, que nos toca una fibra interior. Salir a conocer la increíble arquitectura que se construía en Uruguay en los siglos pasados, mucha de ella esparcida por los barrios con menos densidad de población y una fuerte huella histórica. Recorrer una vieja fábrica abandonada que habla de oficios desaparecidos. Visitar una bodega para conocer cómo las raíces indígenas dejaron una forma de relacionarse con la naturaleza. Tomarse un café en las mismas mesas donde se sentaban Galeano, Onetti y Benedetti. O incluso entrar a conocer los laboratorios de última tecnología donde los científicos de hoy hacen sus investigaciones y sentirnos orgullosos. Porque lo que sucede hoy en el país es también parte de la identidad y del patrimonio, que se construye en tiempo real.

Y hablando de la identidad de todos los días como el mate y la rambla, en la misma categoría aparece la eterna feria de Tristán Narvaja. Un paseo dominguero con 156 años de historia, uno de los mayores patrimonios intangibles de la ciudad. Esta semana en la revista volvemos a ella pero de la mano de nuestro amigo Foncho, diseñador, cazador de objetos, habitué de la feria y desde hace unos meses dueño de una tienda que ocupa una de las esquinas del paseo favorito de muchos uruguayos, pero muy especialmente de los turistas. En una encantadora nota escrita por Martina Pérez Barriola, Foncho invita a salir a encontrar lo que no estabas buscando, en un recorrido sugerido por locales y puestos que devuelven una mirada curiosa, distinta.

Y para confirmar que los próximos días no son para quedarse en casa (y ojalá que el tiempo acompañe), Montevideo abre este viernes 2 una nueva edición de su Feria Internacional del Libro, en la Intendencia de Montevideo, y Cecilia Presa preparó una nota con lo más destacado de la programación, que este año tiene a Alemania como país invitado de honor.

Queda claro entonces que en esta primavera no podemos decir que en Montevideo no hay nada para hacer. La invitación es a calzarse los championes y salir a conectar con quienes somos, de dónde venimos y dónde vivimos.