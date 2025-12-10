¡Hola !

El Ballet Nacional del Sodre estrena ‘Carmina Burana’, un espectáculo realizado junto con Ossodre y el Coro Nacional

Con la reconocida música de Carl Orff, este ballet transporta al espectador a un intenso mundo de pasión, dramatismo y espiritualidad

Carmina Burana
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Danza, música y canto lírico se unen para el nuevo estreno del Ballet Nacional del Sodre. Con coreografía de Mauricio Wainrot y a través de la potencia atlética de los bailarines, Carmina Burana transporta al espectador a un intenso mundo de pasión, dramatismo y espiritualidad, con un elegante vestuario que remite a la sensualidad de la música de Carl Orff.

Basada en el libreto original de los poemas y cantos goliardos encontrados en la abadía de Bura Sancti Benedicti, Carmina Burana entrelaza la ternura del amor, el erotismo y la majestuosidad de la naturaleza, y entre danza y teatralidad satiriza y critica las clases sociales, en especial a quienes ostentan el poder en la corona.

La Orquesta Sinfónica del Sodre (Ossodre) interpretará esta reconocida música bajo la dirección de Esteban Louise y acompañada por las voces del Coro Nacional del Sodre.

Del miércoles 10 al domingo 21 de diciembre, a las 20 horas. Domingos 14 y 21 a las 17 horas, en el Auditorio Nacional Adela Reta. Entradas de 170 a 1.950 pesos por Tickantel y en boletería del auditorio.

Fútbol

Uruguay ya tiene calendario para el Mundial 2026: dos partidos en Miami y cierre decisivo en México

Por Redacción Búsqueda
Sindical

MEC analiza sanción al Sunca: que la secretaria de Finanzas tenga un cargo en el Partido Comunista viola el estatuto

Por Martín Mocoroa
Fútbol Uruguayo

Asesor de la Senaclaft sobre los dirigentes de fútbol y el lavado de activos: “Son una manga de mentirosos”

Por Juan Francisco Pittaluga
Gestión de gobierno

Luego de algunos traspiés, el gobierno recalcula su estrategia de comunicación

Por Santiago Sánchez

