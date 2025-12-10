El Ballet Nacional del Sodre estrena ‘Carmina Burana’, un espectáculo realizado junto con Ossodre y el Coro Nacional

Danza, música y canto lírico se unen para el nuevo estreno del Ballet Nacional del Sodre. Con coreografía de Mauricio Wainrot y a través de la potencia atlética de los bailarines, Carmina Burana transporta al espectador a un intenso mundo de pasión, dramatismo y espiritualidad, con un elegante vestuario que remite a la sensualidad de la música de Carl Orff.
Basada en el libreto original de los poemas y cantos goliardos encontrados en la abadía de Bura Sancti Benedicti, Carmina Burana entrelaza la ternura del amor, el erotismo y la majestuosidad de la naturaleza, y entre danza y teatralidad satiriza y critica las clases sociales, en especial a quienes ostentan el poder en la corona.
La Orquesta Sinfónica del Sodre (Ossodre) interpretará esta reconocida música bajo la dirección de Esteban Louise y acompañada por las voces del Coro Nacional del Sodre.
Del miércoles 10 al domingo 21 de diciembre, a las 20 horas. Domingos 14 y 21 a las 17 horas, en el Auditorio Nacional Adela Reta. Entradas de 170 a 1.950 pesos por Tickantel y en boletería del auditorio.