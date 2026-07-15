El centro educativo Los Tréboles organiza una nueva cena solidaria

Con el fin de acercar su trabajo a la comunidad, visibilizar su impacto, sumar aliados y, sobre todo, recaudar fondos para fortalecer sus programas, el centro educativo Los Tréboles organiza una nueva edición de su cena anual en la Criolla Elías Regules.
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La cena a beneficio está dirigida tanto a empresas y organizaciones como a cualquier persona que quiera acompañar el trabajo que la institución lleva adelante desde hace más de 17 años en Flor de Maroñas. En ese tiempo, Los Tréboles apoyó la trayectoria educativa de más de 500 niños y niñas, bebés, adolescentes, jóvenes y familias.