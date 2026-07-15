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El centro educativo Los Tréboles organiza una nueva cena solidaria

Lo recaudado será destinado a fortalecer los programas de la institución

Los treboles
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Con el fin de acercar su trabajo a la comunidad, visibilizar su impacto, sumar aliados y, sobre todo, recaudar fondos para fortalecer sus programas, el centro educativo Los Tréboles organiza una nueva edición de su cena anual en la Criolla Elías Regules.

La cena a beneficio está dirigida tanto a empresas y organizaciones como a cualquier persona que quiera acompañar el trabajo que la institución lleva adelante desde hace más de 17 años en Flor de Maroñas. En ese tiempo, Los Tréboles apoyó la trayectoria educativa de más de 500 niños y niñas, bebés, adolescentes, jóvenes y familias.

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Este año participarán sobrevivientes de la tragedia de los Andes, como Roy Harley, Roberto Canessa, Gustavo Zerbino y Fernando Parrado.

Miércoles 5 de agosto a las 19.30 h en Criolla Elías Regules. Entradas individuales a 120 dólares o mesas para 10 personas por 1.000 dólares en Redtickets.

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