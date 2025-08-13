¡Hola !

El Centro de Fotografía festeja el mes de la fotografía con actividades para toda la familia

El calendario, que se extiende durante todos los sábados de agosto, propone experimentar y vivenciar el arte de la fotografía

El Centro de Fotografía celebra el mes de la fotografía con actividades todos los sábados de agosto

El Centro de Fotografía celebra el mes de la fotografía con actividades todos los sábados de agosto

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Con motivo del mes de la fotografía, que se celebra en agosto debido a que el 19 es el Día Internacional de la Fotografía, el Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) invita todos los sábados del mes a una serie de actividades para todo público, con el objetivo de experimentar y vivenciar el arte de la fotografía.

Entre las actividades destacadas se encuentra un viaje inmersivo al pasado de Montevideo, en el que, a través de la realidad virtual, se podrá explorar la ciudad a partir de fotografías del archivo histórico. La propuesta permite recorrer la plaza Independencia en 1925, cuando el Palacio Salvo estaba en plena edificación, y el Estadio Centenario en 1930, época de su construcción.

Galería Xippas, Manantiales, Maldonado, Uruguay, 2024.Fotografía digital. 
Recomendado

Visitá la exposición de Galería, por sus 25 años, en el Parque Rodó

Por Redacción Galería
centro de fotografia 2

La grilla, además, incluye un espacio de encuentro entre el público y los trabajos fotográficos de autores uruguayos formados en escuelas o talleres locales, como Aquelarre, Casa Arbus, Facultad de Artes, Escuela Universitaria Centro de Diseño, Kavlin y Foto Club Uruguayo, entre otros.

También contará con una estación de serigrafía para estampar remeras o tote bags con diseños del CdF y un taller de retratos fotoquímicos para conocer algunos procedimientos que se emplearon en los siglos XIX y XX para obtener imágenes en soporte sensible a la luz.

Todos los sábados de agosto, entre las 10 y las 16 h, en el Centro de Fotografía de Montevideo (CdF). Ver cronograma de actividades en la web. Las actividades son gratuitas, pero algunas requieren inscripción previa.

