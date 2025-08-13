El Centro de Fotografía festeja el mes de la fotografía con actividades para toda la familia

Con motivo del mes de la fotografía, que se celebra en agosto debido a que el 19 es el Día Internacional de la Fotografía, el Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) invita todos los sábados del mes a una serie de actividades para todo público, con el objetivo de experimentar y vivenciar el arte de la fotografía.
Entre las actividades destacadas se encuentra un viaje inmersivo al pasado de Montevideo, en el que, a través de la realidad virtual, se podrá explorar la ciudad a partir de fotografías del archivo histórico. La propuesta permite recorrer la plaza Independencia en 1925, cuando el Palacio Salvo estaba en plena edificación, y el Estadio Centenario en 1930, época de su construcción.
La grilla, además, incluye un espacio de encuentro entre el público y los trabajos fotográficos de autores uruguayos formados en escuelas o talleres locales, como Aquelarre, Casa Arbus, Facultad de Artes, Escuela Universitaria Centro de Diseño, Kavlin y Foto Club Uruguayo, entre otros.
También contará con una estación de serigrafía para estampar remeras o tote bags con diseños del CdF y un taller de retratos fotoquímicos para conocer algunos procedimientos que se emplearon en los siglos XIX y XX para obtener imágenes en soporte sensible a la luz.
Todos los sábados de agosto, entre las 10 y las 16 h, en el Centro de Fotografía de Montevideo (CdF). Ver cronograma de actividades en la web. Las actividades son gratuitas, pero algunas requieren inscripción previa.