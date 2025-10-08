¡Hola !

El diseño como motor del cambio: llega Superlocal, el primer festival internacional de diseño de Uruguay

Un evento que proyecta el talento local hacia el mundo y propone al diseño como un lenguaje que expresa la forma en que habitamos, producimos y nos vinculamos

superlocal festival de diseño
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El primer Festival Internacional de Diseño de Uruguay busca promover al diseño como una herramienta transformadora, a partir de la idea de que crear conecta a estudiantes, profesionales, instituciones y marcas. Del lunes 13 al domingo 19 de octubre, Superlocal, como se llama este festival, celebra la creatividad como herramienta de cambio y hace que Montevideo se convierta en escenario de charlas, talleres, exhibiciones y experiencias inmersivas. El objetivo es conectar lo local con lo global, fortaleciendo a la comunidad diseñadora y generando espacios de intercambio real.

diseño superlocal

A lo largo de toda la semana, grandes referentes del diseño nacional e internacional compartirán sus experiencias. Entre los invitados, se destacan Pupila Studio de Costa Rica, Cyla Costa de Brasil, Lucía Colombo de España, Inés Ott, Felipe Reyno Capurro y Fermín Guerrero de Uruguay, y Estudio Dodds de Argentina, entre muchas otras voces diversas. También habrá mesas de conversación que invitan a profundizar en temáticas urgentes, como la sostenibilidad en el diseño, el rol del lenguaje visual, su injerencia en temas de identidad y el espacio urbano, y las políticas públicas.

La programación incluye una diversidad de talleres y laboratorios creativos pensados para estimular tanto el pensamiento como la práctica. Se trabajará sobre herramientas, como el lettering, la fotografía gastronómica, el estilismo culinario, el diseño identitario, la ilustración, la creación de afiches, los motion graphics, la impresión botánica, los fanzines y los procesos colaborativos vinculados a la sustentabilidad y la moda. A la vez, habrá experiencias de estudio abierto que invitan a conocer los procesos reales de trabajo de espacios como Sagrado Estudio, HelloHello, Estudio Matilde Pacheco y Elisava, entre otros.

festi de diseño superlocal

Superlocal se desplegará en espacios culturales y creativos, como La Hoguera, Magma Futura, Hungry Art, Sagrado Estudio y Modo Casona. El fin de semana, las actividades se concentrarán en el Museo de las Migraciones, epicentro del cierre, con una grilla nutrida de actividades gratuitas, feria de diseño, propuestas gastronómicas y una zona especialmente dedicada a las infancias.

Las actividades abiertas son gratuitas, mientras que los talleres requieren inscripción previa. El sábado a la noche será la fiesta SuperHada, en la Sala Rincón; entradas disponible en Mi Entrada a 500 pesos.

La programación completa y los formularios de participación están disponibles en el sitio oficial y redes sociales del festival.

