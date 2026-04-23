El MAPI recrea el histórico banquete de boda de Frida Kahlo y Diego Rivera

En México, un cocinero dio con un hallazgo muy particular: encontró las recetas de los platos que se sirvieron en la primera boda de Frida Kahlo y Diego Rivera. El chef es Mannu Sánchez, quien en su trayectoria profesional combina alta cocina con investigación cultural y artes escénicas. Con esa joya histórica para la gastronomía y la cultura entre manos, Sánchez viajará de México a Montevideo con el fin de preparar una cena en el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) para solo 15 invitados.

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“El banquete de boda de Frida y Diego: de Coyoacán a Montevideo” será una experiencia inmersiva que recreará la cena de ocho pasos servida en la primera boda de estas dos polémicas figuras fundamentales en la historia de la cultura mexicana. Los registros indican que se celebró el 21 de agosto de 1929 en la residencia de Tina Modotti, fotógrafa italiana, gran amiga de la pareja, que había tenido una relación sentimental con Diego.

La fiesta es recordada por los escándalos que la rodearon, pues Frida vivió más de una humillación durante la celebración, que la prensa describió como la unión entre la paloma y el elefante por la diferencia de complexión física entre ambos.

La madre de Frida, católica devota, no asistió por no consentir el casamiento de su hija con un hombre divorciado, comunista y 21 años mayor que ella (Frida tenía 22 años; Diego, 43). Lupe Marín, la exesposa de Diego, fue la encargada de preparar el menú de comida tradicional. Pero Marín —con quien años después Frida tuvo una buena amistad— no solo tuvo la gentileza de preparar el banquete. En un momento de la noche, molesta porque Diego no le pagaba la manutención de las hijas que había tenido con ella, se desquitó con su nueva esposa. Levantó la pollera de Frida y gritó: “Miren, miren, miren por qué par de piernas me cambió Diego Rivera”, dejando al descubierto la pierna de Frida afectada primero por la polio que había tenido de niña y luego por el brutal accidente en tranvía que había sufrido apenas cuatro años antes.

Un chef mexicano encontró las recetas de los ocho platos que se sirvieron en la primera boda de Frida Kahlo y Diego Rivera, el 21 de agosto de 1929.

Y para terminar una noche poco feliz para Frida, por la madrugada Diego se emborrachó tanto que tiró balazos al aire. Ella trató de tranquilizarlo y él, molesto, la alejó de con un empujón que la tiró al suelo.

Más allá de las humillaciones y los escándalos, esta propuesta cultural y gastronómica que llega a Montevideo invita a revivir una de las escenas más emblemáticas de la historia del arte latinoamericano. El 24 de setiembre, el MAPI será el escenario para esta velada que propone un viaje en el tiempo en el que se entrelazan arte, historia y cocina mexicana en una instancia íntima y exclusiva.

Mannu Sánchez, formado en gastronomía y ciencias de los alimentos, ha trabajado en cocinas de México y Francia, y ha desarrollado un enfoque que convierte cada menú en una experiencia narrativa. Esa noche, el menú será el siguiente: sopa de ostiones, arroz blanco con plátanos fritos, huauzontles (brócoli azteca) en salsa roja o verde, chiles rellenos de queso, chiles rellenos de picadillo, mole negro de Oaxaca, pozole (caldo) rojo de Jalisco y flan.

El banquete, la ambientación y cada detalle estarán pensados para sumergirse en el universo de estos dos artistas. Para ello, la actriz Ana Bazterrica acompañará con su voz en la interpretación de una composición típica de la tradición musical mexicana.

Otra particularidad de esta idea es la forma de adquirir el ticket: los 15 lugares individuales serán adjudicados mediante subasta pública en línea organizada por Castells Remates. La razón que encuentran los organizadores para esta iniciativa es que el ticket no solo habilita el acceso, sino que es una pieza simbólica: “La oportunidad de ocupar un lugar en la mesa de la historia”.

La subasta ya está abierta y seguirá hasta el 14 de setiembre. Al día siguiente, 15 de setiembre, Día Nacional de México, se anunciarán los ganadores. Todo lo recaudado será destinado a la Fundación MAPI. El invitado número 16 será sorteado entre todos los docentes que este año y hasta ese momento hayan participado en alguna actividad del museo, que viene realizando una fuerte labor educativa.

“El banquete de boda de Frida y Diego: de Coyoacán a Montevideo”. Jueves 24 de setiembre a las 20 horas en el MAPI. Subasta de las entradas en la web de Castells Remates, a un precio base de 1.500 pesos.