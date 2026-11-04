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El ‘thriller’ español de Netflix protagonizado por un ‘dream team’

Adrenalina y vueltas de tuerca en este thriller, con Luis Zahera y Laia Costa, que ya puede verse en Netflix

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Netflix
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Un atraco bancario en el Madrid de la crisis económica es el detonante de Colisión, el nuevo thriller producido por Bambú Producciones (Fariña, El caso Asunta). Con guion de Ramón Campos y Daniel Sánchez Arévalo, la película convierte un robo en apariencia rutinario en un tenso ejercicio de supervivencia e incertidumbre.

Cuando la irrupción de la banda en la sucursal no sale según el plan, la trama abandona la acción evidente para centrarse en el terreno psicológico. Dentro del banco, la urgencia desata una red de desconfianza donde ningún personaje es quien dice ser. Cada decisión ajusta la presión y cada gesto oculta un doble fondo, revelando que los atracadores no solo intentan evitar la cárcel, sino huir de sus propios dilemas personales.

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Colisión es la primera incursión en el género thriller del reconocido director español Daniel Sánchez Arévalo. “Tenía muchas ganas de salir de mi mundo, explorar otras historias que no hayan partido de mi cabeza. Cuando Ramón (Campos, productor ejecutivo y guionista) me contó el argumento, sentí que era la montaña rusa perfecta para montar al espectador y tratar de ofrecerle una experiencia llena de acción, suspense, intriga, desconcierto, giros y pura diversión”, cuenta el realizador.

Además de Luis Zahera, el reparto cuenta con Laia Costa, Karra Elejalde, Tamar Novas, Álvaro Cervantes y Lluís Homar. “Un auténtico dream team”, según el realizador.

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