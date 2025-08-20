Elizabeth Karayekov canta en el ciclo Marea de Sala Zitarrosa

Ases del swing es la nueva apuesta de la cantante uruguaya-argentina Elizabeth Karayekov, que se presenta en formato big band dentro de la quinta edición del ciclo Marea de la Sala Zitarrosa.
La cantante uruguaya-argentina se presenta en formato big band, con un repertorio que promete llevar a la audiencia a los salones de baile de los años 40
Con un repertorio que reinventa los clásicos modernos en joyas de jazz, los éxitos del pop y el rock sonarán con la energía de una orquesta de 14 músicos, que, liderados por Karayekov, llevarán a la audiencia a un viaje musical inspirado en los salones de baile de los años 40 y el glamour de los casinos clandestinos.
Marea es el ciclo de mujeres y disidencias de la música y el audiovisual de la Sala Zitarrosa. En su quinta edición ya se ha consolidado como un espacio de relevancia donde visibilizar a las artistas mujeres y a la disidencia a nivel nacional y regional.
Sábado 13 de setiembre, a las 21 horas, en Sala Zitarrosa. Entradas a 1.300 y 1.600 pesos, a la venta en Tickantel y en boletería de la sala.