Elizabeth Karayekov canta en el ciclo Marea de Sala Zitarrosa

La cantante uruguaya-argentina se presenta en formato big band, con un repertorio que promete llevar a la audiencia a los salones de baile de los años 40

Elizabeth Karayekov se presenta junto a una orquesta de 14 músicos

FOTO

Andy Cherniavsky
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Ases del swing es la nueva apuesta de la cantante uruguaya-argentina Elizabeth Karayekov, que se presenta en formato big band dentro de la quinta edición del ciclo Marea de la Sala Zitarrosa.

Con un repertorio que reinventa los clásicos modernos en joyas de jazz, los éxitos del pop y el rock sonarán con la energía de una orquesta de 14 músicos, que, liderados por Karayekov, llevarán a la audiencia a un viaje musical inspirado en los salones de baile de los años 40 y el glamour de los casinos clandestinos.

Marea es el ciclo de mujeres y disidencias de la música y el audiovisual de la Sala Zitarrosa. En su quinta edición ya se ha consolidado como un espacio de relevancia donde visibilizar a las artistas mujeres y a la disidencia a nivel nacional y regional.

Sábado 13 de setiembre, a las 21 horas, en Sala Zitarrosa. Entradas a 1.300 y 1.600 pesos, a la venta en Tickantel y en boletería de la sala.

