Emil Montgomery en Uruguay, Ruben Rada y Agarrate Catalina juntos, y el reestreno en teatro de Todos pájaros

Terapia de Murga son dos canciones de Ruben Rada dentro de un álbum con ese mismo nombre, y ahora así también se llama el show conjunto que el artista presentará con Agarrate Catalina. Sus trayectorias ya se han entrecruzado en otras ocasiones, solo que esta vez transitarán uno el camino del otro no solo reversionando canciones, sino brindando una presentación que trasciende cualquier featuring.

26, 27 y 28 de febrero, 21 h, en el Planetario. Entradas a 1.700 pesos en Abitab.

CINE | ARCA, el festival de Cine sobre arte del MACA

Por cuarto año consecutivo, del 27 de febrero al 3 de marzo se realizará el ARCA International Festival of Films on Arts en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA). Se trata del primer festival internacional de Latinoamérica dedicado a películas de ficción y documentales sobre arte. El primer día se proyectará en preestreno el documental Río adentro, dirigido por Pablo Martínez Pessi. El viernes 28 se exhibirá Pax in Lucem, documental sobre la vida y obra del artista Joaquín Torres García.

La programación se completa con otros largos y cortometrajes y, para la función de clausura, el lunes de carnaval (3 de marzo) se proyectará Dispararon al pianista, una animación sobre la bossa nova y la desaparición del pianista Francisco Tenório Jr. en los años 70.

Entrada libre y gratuita. Programación completa en arcafilmfestival.com.

MUESTRA | La obra de Wilfredo Díaz Valdez en el MNAV

Anatomía de la madre-madera es una muestra retrospectiva de la obra escultórica del uruguayo Wilfredo Díaz Valdez que mediante una austera selección da testimonio de lo que ha sido su producción carpinteril entre 1960 y 2010. La solvencia técnica de su trabajo artesanal ha dado lugar a la deconstrucción formal aplicada a objetos de uso doméstico y otras piezas de madera dura, que destacan en el arte contemporáneo uruguayo con resonancias internacionales. La exposición se inaugura este jueves 27 a las 19 horas y se podrá visitar hasta el 27 de abril.

Sala 5 del Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV). De martes a domingos, de 13 a 20 h.