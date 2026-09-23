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Emmanuel Horvilleur presenta 'Mi año gótico' en Sala del Museo

El exintegrante de Illya Kuryaki and the Valderramas dará un show para presentar su último disco y repasar sus más de dos décadas de carrera

Emmanuel Horvilleur.

Emmanuel Horvilleur.

FOTO

@emmanuelhorvilleur
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El cantante argentino Emmanuel Horvilleur, exintegrante de Illya Kuryaki and the Valderramas, llega a Montevideo para presentar Mi año gótico, su último disco. En una propuesta inmersiva, el show combinará el nuevo universo estético y sonoro con viejas canciones, para detenerse en los momentos más destacados de su discografía, registro de más de dos décadas de carrera.

Mi año gótico vuelve a demostrar la capacidad para reinventarse que tiene Emmanuel sin perder su potente identidad. La estética, como ya sabemos, es parte esencial de este artista mientras que el sonido de este trabajo se puede definir como arriesgado, elegante y fresco, todo al mismo tiempo. Ya no quedan dudas entonces de por qué Horvilleur es considerado músico fundamental de la escena funk-rock-pop del Río de la Plata.

El álbum incluye colaboraciones con Julián Kartun, Alex Anwandter, Ale Sergi, Javiera Mena y Fito Páez, y fue anticipado por canciones como Tu cara de culo, En la moto y Ya es tarde.

Sábado 3 de octubre a las 20 h en la Sala del Museo del Carnaval. Las entradas van de 1.680 a 1.880 pesos, y están a la venta en RedTickets.

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