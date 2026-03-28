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Energimundo: un nuevo museo interactivo en Salto dedicado a las energías renovables

La energía es parte del paisaje en Salto, y por eso una nueva propuesta de Espacio Ciencia la aprovecha como objeto de exposición, aprendizaje y juego

Energimundo museo de energías renovables en Salto
Búsqueda | Milene Breito Pistón
Por Milene Breito Pistón
Redactora de Galería

A cien años de la (primera) central hidroeléctrica de las cataratas del Niágara (1879), en Salto, Uruguay inauguraba la represa de Salto Grande e instalaba su primera turbina hidroeléctrica, con lo que se posicionaba como pionero regional. Hoy, todo lo que sigue a esa historia se resume en la experiencia Energimundo, un museo consciente (que fomenta la conexión, la reflexión y el bienestar del visitante mediante la atención plena, el aprendizaje activo y la inclusión social) desarrollado por Espacio Ciencia (LATU).

Energimundo museo de energías renovables Salto Uruguay

Ubicado sobre el margen del complejo hidroeléctrico de Salto Grande (por ruta 3), está pensado como un circuito que combina interior y aire libre, y donde todo gira alrededor de experimentar la energía en movimiento.

En el corazón inmersivo, tecnológico y educativo de Energimundo se realizan talleres para niños que enseñan sobre energías renovables, ciencia y tecnología, y fomentan la creatividad y la resolución de problemas mediante juegos, construcción de circuitos y robótica.

Energimundo museo de energías renovables Salto Uruguay

Energía que se toca

Energimundo propone un recorrido interactivo de al menos una hora —con entrada gratuita— a través de las principales fuentes de energía renovable del país, con foco en la hidráulica y la eólica. No es un museo para mirar, sino para participar: hay simulaciones, dispositivos inmersivos y estaciones que invitan a probar, entender y sentir en el cuerpo cómo funciona eso que se da por hecho cada vez que se prende la luz.

Pero antes de cualquier panel o maqueta, aparece ella: una guía invisible que es la energía. Ella introduce el recorrido y lo sostiene guiando desde lo audiovisual y la cartelería.

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El parque tiene una dimensión lúdica y corporal, con propuestas como un escenario a pedal, bicicletas que generan energía y un sector con plaza gastronómica, cafetería, áreas de descanso y espacios verdes, que hacen del lugar algo más cercano a un paseo que a un museo tradicional.

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El agua, la vida y la ingeniería

En una de las alas de Energimundo se expone de forma muy bien lograda la recreación a escala real del sistema de “salto de peces” de la represa. La maqueta explica cómo especies como el dorado logran nadar contra corriente desde el vertedero hasta el embalse. De esta manera se muestra cómo la infraestructura puede (o intenta) convivir con el ecosistema en lugar de arrasarlo.

Energimundo museo de energías renovables Salto Uruguay

Las termas como recurso

El recorrido también enseña otro sello de Salto desde otro lugar: el agua termal. Más allá de su uso turístico, en varios paneles se explica su potencial energético y productivo. Las mismas aguas que alimentan piscinas recreativas también se utilizan para calefaccionar invernaderos, lo que permite sostener cultivos en épocas de frío.

Energimundo museo de energías renovables Salto Uruguay

Tiempo y cielo

En el exterior, un reloj solar y calendario (Cronomundo), construido según la inclinación real de la Tierra, conecta la ciencia con el paisaje. En los equinoccios, ese dispositivo se transforma en espectáculo con un show de luces. A pocos metros de él, un domo geodésico funciona como cine inmersivo y, a futuro, se proyecta la construcción de un planetario con telescopios para la observación astronómica.

Energimundo es, en definitiva, un parque temático que pone en escena la matriz energética de un país que decidió apostar por lo renovable y hoy convertir esa apuesta en relato, experiencia y también destino turístico.

Salto, km 508 de la ruta 3, de lunes a viernes de 7 a 17.45 horas, sábados y domingos de 12.15 a 17.45 horas.

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