Episodios oscuros de la historia

El duelo del siglo, un podcast que repasa la tradición olvidada de los duelos en Uruguay

Santiago Álvarez siempre sintió fascinación por la historia de los duelos en Uruguay. Le llamaba la atención que gran parte de la población desconociera que, durante buena parte del siglo XX, presidentes, expresidentes y figuras políticas de renombre se batían a duelo con cierta frecuencia, incluso al ser una práctica ilegal. Entre esos episodios, había uno en particular que lo atrapaba: el enfrentamiento entre José Batlle y Ordóñez y Washington Beltrán, ocurrido en 1920 en el parque Central, un lugar que Álvarez frecuenta con regularidad, y en el que Beltrán muere. De hecho, fue el último duelo fatal.

Su primera idea fue realizar un documental, pero rápidamente se topó con una dificultad: al tratarse de un hecho de hace más de cien años, no existen testigos vivos ni suficiente material de archivo para sostener una narración de ese tipo. La respuesta llegó con el formato que más ha crecido en los últimos años y del cual él mismo es un gran consumidor: el podcast.

Así nació El duelo del siglo: Batlle y Ordóñez y Beltrán, un proyecto que busca contar la historia de manera atractiva. El podcast se ubica en la frontera entre el true crime y la crónica histórica, con una impronta policial y un registro sonoro de carácter cinematográfico, en el que algunas escenas están recreadas para sumergir al oyente en la tensión del momento.

Para lograr una narración potente, Álvarez convocó al actor Roberto Suárez, cuya voz aporta la intensidad necesaria para marcar la diferencia. El relato se complementa con la participación de Bahía­ Carreira y del propio Álvarez, quienes asumen la producción periodística. A lo largo de los episodios también intervienen especialistas en la historia de los duelos en Uruguay, que aportan dinamismo y diversidad de miradas.