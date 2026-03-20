Fiesta ¡FA!, de Mex Urtizberea, propuso una grilla sorpresa de grandes artistas que hizo explotar el Teatro de Verano

Si su algoritmo de YouTube tuvo la dicha de reproducir un video de Esto es ¡Fa!, seguramente lo que continuó fue una lista de videos de artistas reconocidos interpretando canciones y géneros que no son los que estamos acostumbrados a escuchar en sus repertorios.

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Conducido por Mex Urtizberea, el reconocido programa de Youtube combina entrevistas, charlas descontracturadas y una inmensa dosis de talento con versiones musicales. Sus ciclos son citas obligadas de un público melómano amante de las sorpresas. Porque esto es lo que hace Mex, genera cruces inesperados e interpretaciones épicas, siempre acompañado de su banda ya establecida con músicos de renombre, entre ellos su amigo personal Lito Vitale.

En una noche casi otoñal, la prueba de luces del Cosquín Rock se mezclaba con las de un Teatro de Verano agotado, haciendo que la atmósfera festiva que sobrevolaba las canteras del parque Rodó se palpitara desde lejos. El público sabía que muchos artistas amigos de la casa estaban en la ciudad.

Mex entró en escena con un discurso arengador y una capa larga con el logo de ¡Fa!, que, con los brazos abiertos cual rey, deslizaba una frase que es la esencia de la fiesta: dejarse sorprender es creer en el otro.

Inmediatamente, el rey de los adjetivos calificativos grandilocuentes presentó a Koino Yokan, el dúo argentino que mezcla estilos como pop, indie y reggae, en este caso, interpretando Pupilas lejanas, un clásico de Los Pericos, para seguir con Loco, de Andrés Calamaro.

La consigna es clara: cada artista que pasa por el escenario interpreta al menos un par de temas (suyo o de otro artista), y a veces alguno más con la invitación de Mex.

FA en Montevideo Julian Kartun y Wos Wos y Julián Kartun. Kaloian

A continuación y, nuevamente, con la arenga correspondiente de su anfitrión (y según el público, algo previsible) subió Julieta Rada, que cantó un tema de su autoría y luego sorprendió con Suave, de Luis Miguel.

La noche continuó con Julián Kartún, vocalista de El Kuelgue, un habitué de la fiesta, al que se lo notó cómodo al interpretar Mil horas, de Calamaro, tema que había cantado en un episodio de ¡Fa!, y cuyo video acumula hoy más de 25 millones de reproducciones.

La sorpresa de la noche fue Catherine Vergnes. La uruguaya cantautora de folclore —a la que Mex describió como un gran hallazgo— hizo un enganchado de temas conocidos dentro de la cultura popular local. El público fiel sabe que para Mex el género es apasionante y así lo ha hecho notar en sus ciclos de ¡FAlklore!, una mesa redonda de reconocidos cantantes de este género popular argentino.

FA en Montevideo Catherine Verges Catherine Vergnes. Kaloian

Luego llegó Fleivor con su beatbox para impresionar e interactuar con el público. Según él, es el encargado de armar el “bardo” en ¡Fa! Le siguió una canción de Chechi y Mía, coristas de la banda estable y conocidas por los fans por su participación en los videos.

La noche siguió con Agarrate Catalina y Tabaré Cardozo, quienes empezaron cantando Cactus, de Gustavo Cerati, una versión espectacular a coro de murga. Tabaré también hizo su actuación como vocalista principal al adelantarse en el escenario e interpretar algunos temas.

Y llegó el turno de Kapanga, un dúo enérgico que conquistó a todo el público, que saltó sin parar cada instante que sonaron. La vara quedaba muy alta para lo que se venía.

Previo armado de tambores, apareció el mismísimo Ruben Rada, recibido con una ovación de pie y un gran abrazo de Mex. Julieta, su hija, se sumó a los coros y empezó con Quién va a cantar. La noche era propicia, según Rada, para anunciar un posible reencuentro con sus viejos compañeros de Tótem y empezó a sonar Dedos, un clásico de la banda. Tocó, se rió, bailó con su amigo Mex y dejó un sentimiento de orgullo uruguayo en cada butaca. El público agradeció con un aplauso cerrado. El Negro hace lo que quiere y siempre sale bien.

FA en Montevideo Ruben Rada y Mex Urtizberea Ruben Rada y Mex Urtizberea. Kaloian

Volvió Julián al escenario y el público ya sabía lo que iba a pasar: subió Wos y juntos interpretaron Parque acuático, una versión viral de Youtube que la gente esperaba, ya que ambos tocarán el domingo en el Cosquín Rock.

Terminado ese número, Mex confesó que los próximos en salir a escena eran artistas a los que admira y reconoce que los ha querido tener en su ciclo hace mucho tiempo: el Enano y el Cebolla de La Vela Puerca. No terminaron de saludar al ferviente público que una catarata de hits empezaron a sonar y nadie se atrevió a sentarse. La felicidad era total; una vez que terminaron su show, el público continuaba pidiendo por ellos.

FA en Montevideo Ciro Martínez Ciro Martínez. Kaloian

Pero poco duró la indignación cuando se escuchó la armónica del legendario Ciro. Sonó Tan solo, de Los Piojos, seguido de un repertorio variado con hits de Charly García y Sumo, entre otros, que dieron cierre a la noche.

¡Fa! había convencido a los uruguayos de comprar una entrada sin saber a qué artistas iban a ver, pero prometía calidad musical, diversión y una curaduría fiel a su estilo. Las conversaciones a la salida mostraban que la gente no estaba muy convencida de que un segundo encuentro pudiera superar el primero, pero todos coincidían en que, sin dudas, volverían una vez más a dejarse sorprender.