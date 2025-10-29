Gonzalo Deniz llega al Sodre para poner el cierre a la gira con la que presentó 'Ahora después'

Franny Glass, el proyecto de Gonzalo Deniz, combina musica popular y experimental, cumbias y milongas, en su último disco, de 2024

Después de haber tocado en Montevideo, Maldonado, Paysandú y algunas ciudades argentinas, Gonzalo Deniz cierra la gira de Ahora después, que devolvió la vida a Franny Glass.

Gonzalo Deniz desentierra a Franny Glass este sábado 1 de noviembre en el Sodre y, con él, a un disco que relaciona civilización y barbarie. Después de una amenaza de bomba en su propia casa, el artista encuentra todo dado vuelta: la comida en el ropero, los polos invertidos del globo terráqueo, el televisor emitiendo código morse, las cuerdas de la guitarra afinadas en una clave extraterrestre…

¿Qué clase de música se puede escribir en estas condiciones? La de su último disco, Ahora después.

El proyecto solista de Deniz tiene más de 15 años de trayectoria, siete álbumes, bandas sonoras para cine y numerosos premios nacionales e internacionales. Ahora después marcó un nuevo capítulo en su trayectoria musical, mostrando la faceta más experimental y, al mismo tiempo, profundamente humana de la música popular. Cada canción es un pequeño misterio: algunas casi no dicen nada, otras repiten un verso hasta revelar algo distinto y todas ellas llevan eso que hace único al proyecto.

Franny Glass Gonzalo Deniz Gonzalo Deniz es Franny Glass. Producido junto a Fabrizio Rossi, el disco mezcla milonga y cumbia en doce canciones que revelan “una sofisticación medio cavernícola“, según el texto con el que se presentó el disco en 2024, de Martín Graziano: “(Las canciones) están tocadas con una sofisticación medio cavernícola. Como si el relevo del Homo sapiens encontrara estas doce partituras atadas con hilo choricero en las ruinas de la Cinemateca y las interpretara en una sesión de hipnosis. Ahí, en el medio de ese trance, descubrimos que esto ya pasó. Alguna vez, en la música popular, no sólo hubo lugar para meter una bomba. Era casi obligatorio“.