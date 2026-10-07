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Bebe llega al Teatro El Galpón para festejar los 20 años de ‘Pafuera telarañas’

La cantante nacida en Valencia vuelve a Uruguay con un show que propone un repaso por el que fue su disco debut

Bebe celebra 20 años del lanzamiento de su primer disco.

Bebe celebra 20 años del lanzamiento de su primer disco.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La artista española Bebe vuelve a Uruguay el martes 20 de octubre con su gira Pafuera telarañas-20 años tour, que anunció de forma sorpresiva, comenzó en su país de origen y la llevará a recorrer, además de Uruguay, México, Argentina, Chile, Estados Unidos y Puerto Rico.

La cita será en el Teatro El Galpón y propone un repaso por el que fue su disco debut, que contiene, entre otros, los éxitos Malo, Ella y Que nadie me levante la voz, canciones que la posicionaron como una artista que a través de sus letras aborda la violencia de género y los derechos de la mujer.

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Martes 20 de octubre a las 21 h en el Teatro El Galpón. Entradas de 2.900 a 3.900 pesos por Redtickets y boletería de la sala.

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