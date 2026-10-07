Bebe llega al Teatro El Galpón para festejar los 20 años de ‘Pafuera telarañas’

La artista española Bebe vuelve a Uruguay el martes 20 de octubre con su gira Pafuera telarañas-20 años tour, que anunció de forma sorpresiva, comenzó en su país de origen y la llevará a recorrer, además de Uruguay, México, Argentina, Chile, Estados Unidos y Puerto Rico.
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La cita será en el Teatro El Galpón y propone un repaso por el que fue su disco debut, que contiene, entre otros, los éxitos Malo, Ella y Que nadie me levante la voz, canciones que la posicionaron como una artista que a través de sus letras aborda la violencia de género y los derechos de la mujer.