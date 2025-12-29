¡Hola !

Heidi Lender invita a exposición y venta de fotografía y moda en Garzón

La muestra se llevará a cabo el miércoles 6 y jueves 7 de enero.

Heidi Lender

Heidi Lender

FOTO

heidilender.com
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La fotógrafa estadounidense, Heidi Lender, que desde hace algunos años vive en Pueblo Garzón, invita a El cubo: A Salon, una exposición y venta informal e íntima de fotografías, moda y más.

La muestra que durará dos días, incluye también, el jueves 7 de enero, una tarde de música y bebidas, a partir de las 16 h, para todo los que quieran acercarse.

Leé además

Mesa Garzón.
Latitud Garzón

Vivir el verano al ritmo de Garzón

Por Clementina Delacroix Cardeza

Miércoles 6 y jueves 7 de enero, de 14 a 20 h, en Pueblo Garzón.

