Heidi Lender invita a exposición y venta de fotografía y moda en Garzón

La fotógrafa estadounidense, Heidi Lender, que desde hace algunos años vive en Pueblo Garzón, invita a El cubo: A Salon, una exposición y venta informal e íntima de fotografías, moda y más.
La muestra se llevará a cabo el miércoles 6 y jueves 7 de enero.
La muestra que durará dos días, incluye también, el jueves 7 de enero, una tarde de música y bebidas, a partir de las 16 h, para todo los que quieran acercarse.
Miércoles 6 y jueves 7 de enero, de 14 a 20 h, en Pueblo Garzón.