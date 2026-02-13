Ideas para vivir un Día de San Valentín diferente: citas que no tuviste y querrás tener

“En Uruguay nos conocemos todos”. Esa frase repetida hasta el hartazgo ha convertido a las citas en un deporte de riesgo y, por contradictorio que parezca, en un aburrimiento total.

Llega una notificación de Tinder, la invitación es a tomar una cerveza. Del otro lado, se rechaza por poco original. Al día siguiente, llega otra invitación, esta vez a ir a una clase de acrobacia. Se rechaza por excéntrica.

Por eso, en la previa al Día de los Enamorados , desde Galería proponemos una serie de citas originales —y útiles por los datos que pueden aportar del otro— para quienes se atreven a desafiar el statu quo.

No hay montevideano que no haya pisado el Parque Rodó, aunque son pocos los valientes que lo eligen como escenario para una cita. La invitación puede sonar ridícula y corre riesgo de ser rechazada, pues no cualquiera está dispuesto a exponerse a oler a torta frita justo cuando quiere resultar atractivo. Pero, sin duda, tiene sus ventajas.

El paseo no requiere un gran desembolso de dinero y puede regalar una vista en vivo de un atardecer que luego aburrirá en Instagram. Sin embargo, es la adrenalina sumada a la tensión propia del encuentro la que hace de esta propuesta una salida espectacular.

Las carcajadas en el mambo, las manos que se unen en las sillitas voladoras —mientras se centrifugan las mariposas en el estómago— y la posibilidad de ver vulnerabilidad y miedo en la mirada del otro… Todo mientras de fondo se escucha el berrinche de algún niño. Un auténtico plan uruguayo.

Prueba de miedo

palacio salvo.jpg

Es falso que las citas en el cine sean efectivas. Son dos horas sin hablar con tu acompañante y está la posibilidad de que la película sea un fiasco. Pero, para los amantes del terror, ¿por qué no sentirlo de verdad?

No alcanza esta nota para repasar las historias que se cuentan sobre casas embrujadas en el Prado, en el interior del país o en los pasillos del Palacio Salvo. Aclaro que no fomento la invasión de la propiedad privada, pero una salida linterna en mano a recorrer supuestas casas embrujadas, hoy abandonadas, sí que me pone los pelos de punta.

Encontrar un fantasma o llevarse un susto puede llegar a unir a dos potenciales enamorados o, al menos, puede regalarles una anécdota para toda la vida.

Solo espero que a nadie le toque ir en busca de fantasmas con un fantasma.

Recorrido musical

calle durazno.jpg

“La calle Durazno nace a la intemperie. Telón ceniciento, palmeras al viento”. Así comienza la canción Durazno y Convención, de Jaime Roos, que da inicio a su emblemático disco Mediocampo.

Para los amantes de la música, traigo una propuesta que no es de mi autoría, por más que me encantaría que así fuera. Se trata de un recorrido por la calle Durazno escuchando a Jaime Roos e intentando descifrar en la zona referencias ocultas en sus temas. Claro, con una parada obligada para tomar un vermú y comer un fainá.

Es un plan distendido que no admite fallas; si tu acompañante no es fan de Jaime, no te conviene. Eso sí, recomiendo no imitar su voz porque, por divertido que parezca, como dicen los adolescentes, puede dar cringe.

Pasión en las alturas

paracaidas.jpg

Dicen que a veces hay que tomar cierta distancia y perspectiva para realmente saber si estamos enamorados. ¡Y qué mejor distancia que los 3.000 metros sobre el nivel del mar que ofrece un vuelo en helicóptero!

Desde los aeropuertos de Melilla, Minas, Los Cerrillos y Punta del Este se pueden contratar tanto vuelos panorámicos como saltos en paracaídas y, aunque no es habitual una cita en las alturas, puede tener múltiples beneficios.

Saltar juntos crea un vínculo especial y refuerza la confianza, mientras que compartir el desafío de vencer el miedo y lanzarse al vacío puede unir a una pareja. Después del salto habrá mucho de que hablar y, si todo salió bien, se querrá revivir el momento.

Solo un consejo: arrojate al vacío sin arrojar.

Al mejor postor

remate.jpg

La adrenalina que provoca el paracaidismo la puede provocar, con menos riesgos, la participación en un remate. Por inusual que parezca la actividad, cuenta con todo lo necesario para convertirse en una cita perfecta.

Naturalmente, la dinámica del remate genera conversación y no habrá que hacer ni responder aburridas preguntas laborales o familiares. Dependiendo de lo que se remate y del objeto que capte la atención del otro, será una oportunidad ideal para conocer sus gustos.

No se trata de un lugar tradicionalmente romántico, así que deja exenta a la pareja de todo tipo de presiones y permite que la salida fluya sin expectativas rígidas. Y si todo sale bien, existe la posibilidad de llevarse algún objeto de recuerdo.

Aunque, como toda salida, tiene sus riesgos, como el de dejarse llevar y gastar más de lo planeado. O, peor aún, entrar en una acalorada puja con esa persona especial por un rack para el televisor.

Fuerza y coordinación

canotaje.jpg

Cuando un uruguayo trabaja arduamente para conquistar a una persona que no le corresponde, se dice que “rema en dulce de leche”. No obstante, también se puede remar cuando las cosas pintan bien.

Una de las escenas más románticas de Cuando Harry conoció a Sally transcurre mientras la pareja da un paseo en bote en el lago del Central Park, un escenario utilizado hasta el cansancio en comedias románticas. Para quien quiera sentirse como Harry o Sally sin caer en las lanchitas del Parque Rodó, está la posibilidad de dar un paseo en bote en el lago Calcagno, en Ciudad de la Costa.

Además de ofrecer clases de canotaje y stand up paddle, el Club de Canotaje del lago alquila embarcaciones individuales o dobles para disfrutar de la tranquilidad del agua y la naturaleza.

Yendo estrictamente a lo que nos concierne, remar una canoa requiere coordinación, lo que puede ser una excelente oportunidad para fortalecer la comunicación de pareja y el trabajo en equipo. Pero una simple falla o distracción puede hacer que ambos acaben en el agua.

Por otro lado, para quienes le vienen escapando al gimnasio, como quien escribe, la fatiga que causa el remo puede ser indisimulable y motivo de vergüenza. De todos modos, por las risas vale la pena el intento (con una gruesa capa de repelente).

Detectives por un rato

scape room.jpg

En una oportunidad, quise escapar de una cita cuando una chica no paraba de hablar del vínculo con su expareja. Fantaseaba con ir al baño y salir por la ventana como en las películas, aunque, por cortesía, no lo hice.

Pero, ¿si la cita trata justamente de escapar? Me refiero a una que tenga lugar en una sala de escape y tenga como objetivo resolver una serie de acertijos para salir.

Además de ofrecer más adrenalina, misterio y emoción que una cita tradicional, permite forjar una conexión emocional con la otra persona, ver cómo maneja los desafíos que se le presentan, cómo gestiona la presión y descubrir si trabaja bien en equipo.

Como toda propuesta, es un arma de doble filo. Un reloj que corre y la necesidad de conseguir pistas puede llevar a que, en lugar de colaboración, quede en evidencia la competitividad demasiado exacerbada o la baja capacidad resolutiva de uno u otro. Un barco pirata que se hunde o un reactor nuclear a punto de explotar puede que no sean ambientes propicios para la seducción, todo depende de la compañía.