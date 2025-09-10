¡Hola !

Isabel Allende vuelve a Uruguay a presentar en el Teatro Solís su última novela

Más de una década después de su última visita, la escritora de habla hispana más vendida y traducida del mundo regresa para presentar su última novela, Mi nombre es Emilia del Valle

Isabel allende
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La escritora en español más vendida y traducida del mundo, Isabel Allende, vuelve a Uruguay diez años después de su última visita para presentar su más reciente libro, Mi nombre es Emilia del Valle, publicado en mayo de este año.

En una conversación con la periodista y política Blanca Rodríguez en el Teatro Solís que dará inicio a la Feria Internacional del Libro de Montevideo, la chilena de 83 años —radicada en California junto a su esposo y sus perros— hablará sobre el proceso de escritura de esta historia de amor y de guerra que fue un pendiente en su escritura durante mucho tiempo.

Ismael, de Teatro El Almacén, en el Teatro Solís.
Video
Reestreno

Vuelve ‘Ismael’, un ‘western’ criollo de El Almacén Teatro, en el Solís

Por Javier Alfonso

La novela es protagonizada por una joven periodista llamada Emilia del Valle, hija de una monja irlandesa que al quedar embarazada fue abandonada por un aristócrata chileno tras una apasionada relación. Se trata de una historia de amor, supervivencia y reinvención enmarcada en la violencia de la Guerra Civil Chilena de 1891, que causó miles de muertes, además del suicidio del entonces presidente José Manuel Balmaceda.

Emilia del Valle es un personaje que da continuidad a la saga del Valle, que comenzó con La casa de los espíritus y continuó con Hija de la fortuna y Retrato en sepia. La narrativa de esta saga que atraviesa generaciones presente personajes memorables y enfatiza en la fuerza y resiliencia de las mujeres en el amor, la guerra y el descubrimiento.

Jueves 25 de setiembre a las 19 h en el Teatro Solís. Entrada gratuita, con retiro de invitación a través de Tickantel o en boletería del teatro, a partir del 18 de setiembre.

Isabel Allende vuelve a Uruguay a presentar en el Teatro Solís su última novela

