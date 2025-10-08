‘Joyería para arquitectura’, la nueva exposición de Gustavo Genta en el MAPI

Joyería para arquitectura. Redes de luz y movimiento en el aire es la exposición del artista uruguayo Gustavo Genta que el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) inaugurará este viernes 10 de octubre.
La instalación dialoga con la arquitectura ecléctica del MAPI, un edificio de fines del siglo XIX declarado Monumento Histórico Nacional
Joyería para arquitectura. Redes de luz y movimiento en el aire es la exposición del artista uruguayo Gustavo Genta que el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) inaugurará este viernes 10 de octubre.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Se trata de una instalación que, como torrente suspendido, se desliza y dialoga con la arquitectura ecléctica del museo, propia de un edificio de fines del siglo XIX, transformando la solidez del mármol en movimiento y luz.
La exposición invita a descubrir cómo la fragilidad se convierte en fuerza y cómo la obra habita el edificio para hacerlo vibrar de otra manera.
Inauguración: viernes 10 de octubre a las 18 horas en el MAPI. Visitas de lunes a sábados de 10.30 a 18 horas.