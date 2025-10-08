¡Hola !

‘Joyería para arquitectura’, la nueva exposición de Gustavo Genta en el MAPI

La instalación dialoga con la arquitectura ecléctica del MAPI, un edificio de fines del siglo XIX declarado Monumento Histórico Nacional

joyería para arquitetura gustavo genta

FOTO

@gustavogenta
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Joyería para arquitectura. Redes de luz y movimiento en el aire es la exposición del artista uruguayo Gustavo Genta que el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) inaugurará este viernes 10 de octubre.

Se trata de una instalación que, como torrente suspendido, se desliza y dialoga con la arquitectura ecléctica del museo, propia de un edificio de fines del siglo XIX, transformando la solidez del mármol en movimiento y luz.

Leé además

Iribarne, con texto de la española Esther Carrodeguas y dirección del español Xavier Castiñeira, es una sátira irreverente sobre Fraga que será la pieza apertura del Fidae 2025.
Recomendado

Vuelve el Festival Internacional de Artes Escénicas (Fidae) con España como protagonista

Por Redacción Galería
joyería para arquitectura gustavo genta1

La exposición invita a descubrir cómo la fragilidad se convierte en fuerza y cómo la obra habita el edificio para hacerlo vibrar de otra manera.

Inauguración: viernes 10 de octubre a las 18 horas en el MAPI. Visitas de lunes a sábados de 10.30 a 18 horas.

