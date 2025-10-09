El dueño de Cardama prevé reunirse con la ministra Sandra Lazo para hablar sobre las OPV

El dueño de Astilleros Cardama, la empresa española encargada de construir dos barcos militares para la Armada Nacional, estará en Uruguay entre viernes y sábado y espera mantener durante esas horas su primer encuentro con la ministra de Defensa, Sandra Lazo .

Mario Cardama, director general de la compañía, fue invitado a Montevideo por la Embajada de España con motivo de la celebración del Día Nacional de España, que se conmemora cada 12 de octubre. Previo a su llegada, envió una solicitud para reunirse con la ministra, según dijo a Búsqueda . Consultada al respecto, Lazo indicó que está evaluando su agenda para concretar el encuentro. Cardama también pidió mantener un encuentro con el comandante en jefe de la Armada Nacional, José Luis Elizondo.

La relación del ministerio con el astillero español ha sido hasta el momento de mucha prudencia, ya que en el gobierno consideran que el proceso de selección de Cardama presenta irregularidades. La empresa fue elegida por la administración anterior para construir dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) a cambio de 82 millones de euros. Los barcos han sido largamente reclamados por la Armada para cumplir misiones de control y vigilancia en alta mar, que su flota actual no puede ejecutar.

Desde su época como senadora, Lazo cuestionó la compra al señalar falta de transparencia, una adjudicación directa tras un llamado internacional cancelado, dudas sobre la experiencia y capacidad técnica militar del astillero, riesgos financieros de la empresa y pagos aprobados sin su conocimiento. Estos puntos determinaron que en abril la ministra declinara reunirse con Cardama durante una visita que el empresario realizó a Uruguay para la “presentación del proyecto y sus avances a las autoridades del Ministerio de Defensa”, según indicó el propio Cardama en un correo enviado entonces a la Cámara de Senadores. De aquella charla participaron finalmente otros representantes del ministerio.

A pesar de estos cuestionamientos, el gobierno ha decidido continuar con el proyecto debido al grado de avance en la fabricación de los buques, los pagos ya realizados y ciertas cláusulas contractuales que dificultan una suspensión del acuerdo. Defensa encargó informes a la Armada para conocer posibles errores en la selección de Cardama y el contrato con Uruguay, firmado en diciembre de 2023. Además, actualmente mantiene una investigación administrativa para determinar si la compra cumplió con toda la normativa vigente.

“Hoy no estoy en condiciones de cortar el proceso. Y, le soy sincera, no quiero ser la que tire este contrato abajo. Lo que quiero es obtener lo mejor de lo que se firmó. Quiero el máximo aprovechamiento para Uruguay, la máxima seguridad por el rol de estas naves y por la gente que las tripulará”, declaró Lazo en julio a El Observador.

Para supervisar los avances en la construcción de las OPV, el ministerio designó en misión oficial permanente en la ciudad de Vigo, donde se encuentra el astillero, a los capitanes de navío Ismael González y Héctor Cardozo, quienes reportan directamente a Lazo y ya estuvieron en el astillero entre mayo y junio. “El proyecto es de gran relevancia para Uruguay, dado que las tareas y funciones a desarrollar durante todo el proceso de construcción requieren un alto grado de responsabilidad”, argumentó en aquel momento el Ministerio de Defensa para aprobar el viaje de González y Cardozo.

¿Cuándo llegará el primer OPV a Uruguay?

Cardama tiene previsto entregar el primer buque en el segundo semestre de 2026 y recibir un cuarto pago de Uruguay a mediados de enero, una vez que demuestre ante el gobierno la recepción de los motores principales del barco en su astillero. El contrato estableció una liberación de crédito inicial del 10% del costo total de ambos OPV, equivalente a 8,2 millones de euros. Para acceder a la segunda entrega —otros 8,2 millones de euros— Cardama presentó en febrero el plano de la cuaderna maestra, una de las principales piezas estructurales que da forma y soporte al casco de la patrullera. En junio se autorizó un tercer pago de 12,3 millones de euros tras confirmarse la colocación de la quilla del primer barco en fabricación.

Para recibir el pago completo del primer buque, denominado OPV C-250, Cardama deberá proceder con la botadura y la entrega final. Paralelamente, se iniciará el ciclo de hitos y desembolso para la construcción del segundo buque.