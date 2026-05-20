'Kassandra', por los hermanos Blanco, llega al Teatro Solís

Escrito por Sergio Blanco y dirigido por su hermana Roxana, el texto de Kassandra trae a la heroína troyana que nadie creyó al presente en la piel de una migrante que sobrevive vendiendo productos de contrabando y hablando un inglés precario. En esa voz vulnerable pero potente queda claro que las antiguas guerras son las de hoy: Troyas modernas, exilios inevitables, Aquiles de alta tecnología y barbaries impunemente mediatizadas.
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"Siento una analogía entre el gesto del autor que reescribe un mito y el de una directora que reedita una experiencia escénica. Sergio Blanco escribió Kassandra y le da voz a las desplazadas que el sistema calla. Hace quince años la dije bajo la mirada de Gabriel Calderón. Hoy la dice Soledad Frugone y yo la acompaño a decirse. Dirigir es insistir. Volver a contar. Volver a hacer existir", confiesa Roxana Blanco en el comunicado de difusión de la obra.
Kassandra se estrenó en noviembre de 2025 en un bar nocturno de Ciudad Vieja ante un público reducido. En esta segunda temporada, este monólogo da un salto y aterriza en la Sala Zavala Muniz con ocho funciones. La actuación de Frugone en la primera temporada le valió el Premio Podestá a Mejor Actriz de Unipersonal entregado por el Colectivo de Críticos Independientes.
Jueves y viernes de mayo y junio, a las 20.30 horas en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís. Entradas a 650 pesos por Tickantel y boletería de la sala.