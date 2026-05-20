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'Kassandra', por los hermanos Blanco, llega al Teatro Solís

El monólogo protagonizado por Soledad Frugone aborda una tragedia contemporánea que deja atrás el mito para hablar con urgencia del presente

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Escrito por Sergio Blanco y dirigido por su hermana Roxana, el texto de Kassandra trae a la heroína troyana que nadie creyó al presente en la piel de una migrante que sobrevive vendiendo productos de contrabando y hablando un inglés precario. En esa voz vulnerable pero potente queda claro que las antiguas guerras son las de hoy: Troyas modernas, exilios inevitables, Aquiles de alta tecnología y barbaries impunemente mediatizadas.

"Siento una analogía entre el gesto del autor que reescribe un mito y el de una directora que reedita una experiencia escénica. Sergio Blanco escribió Kassandra y le da voz a las desplazadas que el sistema calla. Hace quince años la dije bajo la mirada de Gabriel Calderón. Hoy la dice Soledad Frugone y yo la acompaño a decirse. Dirigir es insistir. Volver a contar. Volver a hacer existir", confiesa Roxana Blanco en el comunicado de difusión de la obra.

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Kassandra se estrenó en noviembre de 2025 en un bar nocturno de Ciudad Vieja ante un público reducido. En esta segunda temporada, este monólogo da un salto y aterriza en la Sala Zavala Muniz con ocho funciones. La actuación de Frugone en la primera temporada le valió el Premio Podestá a Mejor Actriz de Unipersonal entregado por el Colectivo de Críticos Independientes.

Jueves y viernes de mayo y junio, a las 20.30 horas en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís. Entradas a 650 pesos por Tickantel y boletería de la sala.

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