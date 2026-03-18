¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

La Alianza Francesa celebra el Mes de la Francofonía con una feria gastronómica

Productores artesanales, restaurantes, importadores y distribuidores de productos típicos, así como las embajadas representantes de países francófonos serán parte del encuentro

feria gastronómica alianza francesa
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

En el marco del Mes de la Francofonía, la Alianza Francesa invita a la Feria Gastronómica de la Francofonía, un evento que se organiza desde 2013, con el objetivo de que el público montevideano descubra y pruebe productos gastronómicos provenientes de países francófonos.

La feria contará con la participación de productores artesanales, restaurantes, importadores y distribuidores de productos típicos, así como de las embajadas representantes de estos países, entre ellas, Francia, Canadá, Suiza, Bélgica y Líbano.

Leé además

Polenta grillada con morrones asados.
Receta

El secreto de Lucía Soria para que la polenta grillada quede perfecta y deliciosa

Por Lucía Soria

El público podrá disfrutar de especialidades dulces y saladas, quesos, pâtisserie, vinos, chocolates, conservas, platos tradicionales y productos regionales, en un ambiente acompañado de música en vivo.

Como todos los años, se sortearán tres canastas gourmet compuestas por productos ofrecidos por los mismos participantes de la feria.

Sábado 21 de marzo, de 11 a 16 h, en la Alianza Francesa (bulevar Artigas 1271). Entrada libre y gratuita.

Selección semanal
Narcotráfico

Tras cuatro años prófugo, Sebastián Marset fue capturado en Bolivia y enviado a Estados Unidos

Por Juan Francisco Pittaluga
Seguridad Pública

La DEA anunció oficialmente que Sebastián Marset enfrentará cargos en Estados Unidos

Por Juan Francisco Pittaluga
Brecha de género

Gobierno cumplió 20% de los 90 compromisos por la igualdad de género para el primer año de gestión

Por Victoria Fernández
Montevideo

La IM invertirá $ 2.200 millones en obras viales mientras continúa el debate por reforma en 18 de Julio

Por Lucía Cuberos

TE PUEDE INTERESAR

La idea de autodestrucción o desaparición para fundirse y reintegrarse en algo mucho mayor está presente en toda la obra de Kusama.

La muestra psicodélica de Yayoi Kusama, la artista de 96 años que sigue creando desde un centro psiquiátrico

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
¿Cuál es el atractivo de los lagos de Carrasco y Canelones?

¿Cuál es el atractivo de los lagos de Carrasco y Canelones?

Por Milene Breito Pistón
Hace seis años que Gastón Tonga Reyno comenta deportes de combate en ESPN.

Peleador, comentarista y padre: Gastón ‘Tonga’ Reyno vive en Miami pero sueña con pelear en el Antel Arena

Por Felipe Barbeito
El diagnóstico y el tratamiento de endometriosis por fin son ley: ¿por qué la llaman la enfermedad silenciosa?

El diagnóstico y el tratamiento de endometriosis por fin son ley: ¿por qué la llaman la enfermedad silenciosa?

Por Patricia Mántaras de la Orden
// Leer el objeto desde localStorage