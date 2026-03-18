La Alianza Francesa celebra el Mes de la Francofonía con una feria gastronómica

En el marco del Mes de la Francofonía, la Alianza Francesa invita a la Feria Gastronómica de la Francofonía, un evento que se organiza desde 2013, con el objetivo de que el público montevideano descubra y pruebe productos gastronómicos provenientes de países francófonos.
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La feria contará con la participación de productores artesanales, restaurantes, importadores y distribuidores de productos típicos, así como de las embajadas representantes de estos países, entre ellas, Francia, Canadá, Suiza, Bélgica y Líbano.
El público podrá disfrutar de especialidades dulces y saladas, quesos, pâtisserie, vinos, chocolates, conservas, platos tradicionales y productos regionales, en un ambiente acompañado de música en vivo.
Como todos los años, se sortearán tres canastas gourmet compuestas por productos ofrecidos por los mismos participantes de la feria.
Sábado 21 de marzo, de 11 a 16 h, en la Alianza Francesa (bulevar Artigas 1271). Entrada libre y gratuita.