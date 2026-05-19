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‘La ballena’ llega al Auditorio Nacional Adela Reta

La obra del dramaturgo Samuel D. Hunter narra la historia de Charlie, cuya vida está marcada por el dolor, la culpa y el deseo de redención

la ballena
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La ballena, del dramaturgo Samuel D. Hunter, cuya adaptación cinematográfica estuvo hace unos años en la pantalla grande, llega ahora al Auditorio Nacional Adela Reta, protagonizada por el actor argentino Julio Chávez. Un historia profunda sobre el dolor, la culpa y el deseo de redención.

Charlie es un profesor de Literatura que sufre de obesidad mórbida, una condición que resulta no solo una carga para su cuerpo, sino también para su alma. Tanto es así que dicta las clases de manera virtual desde su casa y sin prender la cámara.

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Cuando se entera de que le queda poco tiempo de vida, intenta reconstruir el vínculo con su hija adolescente, Ellie, a quien no ve desde hace ocho años. Mediante un trueque de por medio, lo logra. El reencuentro, marcado por silencios, reproches y recuerdos, se convierte en la trama que envuelve los últimos días del protagonista.

Miércoles 20 de julio, a las 21 horas, en el Auditorio Nacional Adela Reta. Entradas entre 1.500 y 4.500 pesos, a la venta en Tickantel y boletería de la sala.

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