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‘El beso de la mujer araña’ regresa al Teatro Victoria

Con las actuaciones de Rodrigo Garmendia y Gastón Torello, la obra mezcla erotismo, política y cine, y explora la homosexualidad, la amistad y la libertad

Rodrigo Garmendia, el beso de la mujer araña 1

FOTO

Corbin Miller
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El beso de la mujer araña es una aclamada novela del escritor argentino Manuel Puig, publicada en 1976. Sus páginas narran el vínculo amoroso entre dos presos, Molina y Valentín, en una celda durante la dictadura argentina.

En 1985 se estrenó con éxito la primera película en Cannes, mientras que en 1993 se llevó al escenario en su versión musical en Broadway. Ahora, pocos meses después del estreno de la nueva película protagonizada por Jennifer López, esta poderosa obra que mezcla erotismo, política y cine y que explora la homosexualidad, la amistad y la libertad regresa al teatro uruguayo de la mano de la producción dirigida por Santiago Ventura (ganador de un premio Florencio en 2022 por Lluvia constante), con las actuaciones de Gastón Torello y Rodrigo Garmendia.

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“Es una obra que tiene todos los condimentos, tanto la novela como la obra de teatro. Tiene drama en el peso de la vida de esos dos personajes, que son muy diferentes. Son dos personas que si no se encuentran en la cárcel, nunca se hubieran encontrado. Y ese entramado de historia de amor empieza como una historia de amistad y de fidelidad, y sucede una serie de situaciones entre ellos que hacen que sea entrañable”, contó el actor en entrevista con Galería en noviembre del 2025, con motivo del estreno de esta obra.

Jueves y viernes de mayo a las 21 horas en Teatro Victoria. Entradas generales a 880 pesos por Redtickets.

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