La Banda Sinfónica de Montevideo festeja 118 años con la gala 'A Montevideo'

El elenco será dirigido por Martín Jorge, quien, luego de una década de trabajo, transita su último año al frente de la orquesta

Banda Sinfónica de Montevideo

Banda Sinfónica de Montevideo

FOTO

Búsqueda
Por Redacción Galería

Este 2025, esta orquesta considerada patrimonio vivo celebrará sus 118 años con una gala que repasará su extensa trayectoria y dialogará con el presente. Bajo el título A Montevideo, el elenco interpretará por primera vez la Sinfonía N° 2 de Louis Moreau Gottschalk, una obra del siglo XIX dedicada a la ciudad. Completará el programa la Sinfonía N° 5, Fénix, del compositor estadounidense James Barnes, una obra que evoca la idea del resurgir y renacer.

Embed

La gala será dirigida por Martín Jorge, quien, después de una década de trabajo, transita su último año al frente de la orquesta.

Jueves 14 de octubre a las 20 horas en el Teatro Solís. Entradas de 360 a 590 pesos por Tickantel y boletería del teatro.

