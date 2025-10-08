¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

La receta que le salva el fin de semana a Lucía Soria

Huevo en cazuela con hongos y espinacas

Huevo en cazuela con hongos-y espinacas

Huevo en cazuela con hongos-y espinacas

FOTO

Álvaro Gargiulo Cor
Búsqueda | Lucía Soria
Por Lucía Soria

Esta es una gran receta para esos fines de semana bien lentos y perezosos. El huevo en cazuela tiene muchísimas posibilidades. Además, es bien llenador, nutritivo y, sobre todo, muy fácil.

En esta receta, tal como en la original, la base es con crema de leche, pero también se puede hacer con salsa de tomate, algún vegetal bien húmedo o un puré de legumbres, entre otras opciones.

Leé además

Ensalada de verdes, peras, queso azul y nueces acarameladas de Lucía Soria.
Receta

Una ensalada de Lucía Soria fresca e infalible con peras y queso azul

Por Lucía Soria
asi hace lucia soria las milanesas de pollo para que queden mas sabrosas
Receta

Así hace Lucía Soria las milanesas de pollo para que queden más sabrosas

Por Lucía Soria

Ingredientes

Para 2 personas

4 hongos cortados en láminas bien finas

1 puñado de hojas de espinaca limpia sin tallos o 2 puñados de espinaca congelada

½ taza de crema doble

2 huevos

Sal, pimienta, nuez moscada

Para terminar, cebolla frita. También le podés poner migas de pan crocantes o algún fruto seco tostado.

Procedimiento

Precalentamos el horno fuerte.

En la ollita donde vayas a cocinar, colocás un colchón de espinacas y hongos. En el medio hacés un hueco y colocás el huevo. Agregás la crema, la sal, la pimienta y la nuez moscada.

Llevás al horno hasta que la clara esté cocida y la yema aún blandita. Retirás del horno y terminás con la cebolla frita o algún otro crocante.

Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo­, Penguin Random House.

Selección semanal
Partido Nacional

La gestión en seguridad, la caída de Cabildo Abierto y la variación demográfica entre las causas de la derrota de la coalición, según informe

Por Federico Castillo
Tecnología

Uruguay se mantiene como “pionero” por su índice de madurez en inteligencia artificial

Por Redacción Búsqueda
Seguridad

La oposición tendió la mano a Orsi tras atentado a Ferrero, pero reclamó más medidas y le recordó que "es mano"

Por Redacción Búsqueda
Finanzas públicas

La gestión fiscal es cuestionada por un frontal diagnóstico del BID, que prepara programa con el gobierno

Por Ismael Grau

TE PUEDE INTERESAR

George y Amal Clooney fueron anfitriones de la cuarta edición de los Albie Awards, celebrada por primera vez en el Museo de Historia Natural de Londres.

Londres fue sede de los Albie Awards, los premios que entrega la fundación de George Clooney y su esposa

Eduvaluer es una EdTech (tecnología diseñada para la educación) orientada a la salud mental﻿

Una app uruguaya que habla por los chicos y detecta problemas de vínculos entre adolescentes

Por Milene Breito Pistón
De Movie Center: gerenta de Marketing María José Scremini, gerenta de Teatros y Contenidos Soledad Ortiz, CEO Francisco Armas, directora Valentina Artagaveytia y gerente de Programación Mauro Aschero.
Video

El Festival Internacional de Cine de Montevideo celebró su apertura en Movie

Por Felipe Barbeito
La premiación fue conducido por Virginia Arlington y Verónica Correa.

Estos son todos los libros y autores ganadores de los Premios Bartolomé Hidalgo 2025

Por Redacción Galería