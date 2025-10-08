La receta que le salva el fin de semana a Lucía Soria

Esta es una gran receta para esos fines de semana bien lentos y perezosos. El huevo en cazuela tiene muchísimas posibilidades. Además, es bien llenador, nutritivo y, sobre todo, muy fácil.

En esta receta, tal como en la original, la base es con crema de leche, pero también se puede hacer con salsa de tomate, algún vegetal bien húmedo o un puré de legumbres, entre otras opciones.

4 hongos cortados en láminas bien finas

1 puñado de hojas de espinaca limpia sin tallos o 2 puñados de espinaca congelada

½ taza de crema doble

2 huevos

Sal, pimienta, nuez moscada

Para terminar, cebolla frita. También le podés poner migas de pan crocantes o algún fruto seco tostado.

Procedimiento

Precalentamos el horno fuerte.

En la ollita donde vayas a cocinar, colocás un colchón de espinacas y hongos. En el medio hacés un hueco y colocás el huevo. Agregás la crema, la sal, la pimienta y la nuez moscada.

Llevás al horno hasta que la clara esté cocida y la yema aún blandita. Retirás del horno y terminás con la cebolla frita o algún otro crocante.

Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo­, Penguin Random House.