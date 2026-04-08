La Filarmónica de Montevideo inaugura temporada con una oda a los planetas

La Orquesta Filarmónica de Montevideo invita a la gala inaugural de su temporada sinfónica en el Teatro Solís, con un programa que une los extremos de la música orquestal en Los planetas.
Bajo la dirección de Martín García, la orquesta presenta Los planetas, una obra impactante que marcó la composición para el cine a lo largo del siglo XX
La Orquesta Filarmónica de Montevideo invita a la gala inaugural de su temporada sinfónica en el Teatro Solís, con un programa que une los extremos de la música orquestal en Los planetas.
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Desde el Concierto de Brandeburgo N° 6, de Bach, con su impulso rítmico y sentido retórico, hasta el impactante despliegue sonoro y colorístico de la suite Los planetas, de Gustav Holst. Bajo la dirección de Martín García, la Filarmónica presentará esta obra emblemática, que recorre los caracteres astrológicos de los planetas y marcó la composición para el cine a lo largo del siglo XX.
El concierto contará con la participación de los violinistas Carola Fredes (chilena) y Wojciech Kolaczyk (polaco), cuyo trabajo en conjunto destaca por el equilibrio sonoro, la exploración de repertorios poco habituales y la ampliación de las posibilidades expresivas.
Previo al concierto, a las 18 horas, se podrá disfrutar de un encuentro con el director Martín García, de entrada libre hasta colmar el aforo.
Miércoles 15 de abril, a las 19.30 horas, en el Teatro Solís. Entradas a 650 pesos a la venta en Tickantel.