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La Filarmónica de Montevideo inaugura temporada con una oda a los planetas

Bajo la dirección de Martín García, la orquesta presenta Los planetas, una obra impactante que marcó la composición para el cine a lo largo del siglo XX

Martín García.&nbsp;

Martín García. 

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Desde el Concierto de Brandeburgo N° 6, de Bach, con su impulso rítmico y sentido retórico, hasta el impactante despliegue sonoro y colorístico de la suite Los planetas, de Gustav Holst. Bajo la dirección de Martín García, la Filarmónica presentará esta obra emblemática, que recorre los caracteres astrológicos de los planetas y marcó la composición para el cine a lo largo del siglo XX.

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Orquesta Filarmónica de Montevideo.

Orquesta Filarmónica de Montevideo.

El concierto contará con la participación de los violinistas Carola Fredes (chilena) y Wojciech Kolaczyk (polaco), cuyo trabajo en conjunto destaca por el equilibrio sonoro, la exploración de repertorios poco habituales y la ampliación de las posibilidades expresivas.

Previo al concierto, a las 18 horas, se podrá disfrutar de un encuentro con el director Martín García, de entrada libre hasta colmar el aforo.

Miércoles 15 de abril, a las 19.30 horas, en el Teatro Solís. Entradas a 650 pesos a la venta en Tickantel.

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