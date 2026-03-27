Yo siempre voy a volver al sur: Claudio Taddei recibió un inmenso abrazo de la música uruguaya

Romeo, con su vozarrón y su guitarra, junto a Dana y Rossana, cantaban Estoy contento, nena. Y entre ellos, sentado frente a sus congas, Ruben Rada, la voz que siempre estuvo en la música uruguaya de las últimas siete décadas. Frente a ellos cuatro, 1.900 personas bailando, aplaudiendo, gritando, ovacionando, agradeciendo a los músicos. Y por encima de todos, bien arriba, en lo más alto del auditorio, estuvo Claudio. Su presencia se materializó durante dos horas y media en la veintena larga de canciones interpretadas por una treintena de músicos uruguayos. Pero por sobre todo, su presencia se pintó en el rostro de sus hijos y su hermana cada vez que se abrazaron, cuando se secaron las lágrimas, y cuando miraron hacia arriba, señalaron lo más alto con su dedo índice y una sonrisa ancha y agradecida se dibujó en sus rostros.

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Como era de esperar, el momento cumbre del Homenaje a Claudio Taddei se produjo sobre el final, en Estoy contento, nena, el hit que marcó su consagración instantánea, en 1995, como punta de lanza del disco La iguana en el jardín. Fue la única vez en toda la noche del miércoles 25 que estuvieron juntos los tres Taddei, los dos hijos y la hermana. En ese momento, el público entró en un éxtasis total, la emoción explotó en una ovación continua, que duró toda la canción. La coda final, con Rossana y Dana haciendo los coros, fue toda una gozadera, con todo el Sodre de pie, bailando y celebrando.

La noche estuvo regada con muchos otros momentos de alta emoción. Aquí, algunas instantáneas que quedarán tatuadas en la memoria de quienes tuvieron la suerte de estar presentes en la sala Eduardo Fabini.

What Did You Do It?, el otro gran hit inicial de aquel álbum debut, versión en español del clásico funk homónimo de la banda Stretch, fue una bomba de swing en las voces de Romeo y Rossana, quien hizo lo que Rada hace en el disco.

Voy a ser tu rey, temazo funk (Cebras, nácar y rubí, 2000) con la clásica llevada de guitarra de Superstition y la frase “lúdica mujer que brillas como el nácar, ahora tenés mi vida”, fue la carta de presentación para la banda base del concierto, comandada desde la batería por Mateo Ottonello, a esta altura encaramado entre los grandes bateristas uruguayos. El versátil baterista y compositor que toca todas las semanas en el bar Mingus, donde oficia como músico residente, aquí se lució no solo en su instrumento, sino como director musical del concierto. Junto a Romeo (director artístico) repartió el juego, convocó a los instrumentistas, con resultado inmejorable.

Tributo a Taddei 1 Romeo Taddei. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Patricia Ligia, bajista uruguaya que colaboró en varios discos con Taddei y que desde hace varios años está radicada en Estados Unidos, fue hasta hace poco miembro de la banda de Karol G y ahora de Ricardo Montaner, entre otros proyectos que lleva en simultáneo, y dio una clase de destreza técnica y swing en las cuatro cuerdas. Nicolás Ibarburu no necesita presentación; junto con los tecladistas Manuel Contrera y Federico Nell, el percusionista Santiago Acosta y la cuerda de vientos compuesta por Gabriel Manzanares (saxo), Gleisis Estrada (trompeta) y Martín Morón (trombón), conformaron una fortaleza sónica que sostuvo y catapultó a la ovación a cada uno de los cantantes solistas.

Claudio estuvo presente también en su dimensión plástica, en las proyecciones de gran tamaño en la pantalla y en cada uno de los músicos: todos actuaron con un lienzo que tenía estampado el dibujo del ojo trazado por Taddei en su obra pictórica, con la imagen del músico en el centro, sobre la pupila. Algunos tenían el pañuelo en sus manos, otros en su cuello, otros atado al instrumento. Al final, Romeo lo desplegó y lo mostró al público, ensanchando aún más la sonrisa que mantuvo toda la noche.

Tributo a Taddei 8 Patricia Ligia en el Homenaje a Claudio Taddei. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Van a temblar, frenética fusión de candombe funk, grabada en Para el sur el norte está lejos (2003) con el Chole Gianotti (Abuela Coca) en la voz, fue una demencia. Con una superbanda reforzada con la cuerda de tambores de la familia Núñez, el escenario del Sodre se prendió fuego y la gente se paró a bailar por primera vez. Precisamente, Para el sur el norte está lejos, otro de los tantos himnos de Taddei, a ritmo de huayno (el mismo de Si me voy antes que vos, de Jaime), fue otro de los grandes momentos, con Tabaré Cardozo como voz solista y Agarrate Catalina explotando en el rock del puente y el estribillo. Pura potencia expresiva.

Romeo y Dana salieron a comerse el escenario, al inicio, cantando Como un sueño, Yorugua y Colmillos. Hubo algún tema técnico y con los planos de sus voces, pero con certeros ajustes quedaron rápidamente atrás. Y vencidos los nervios iniciales, los dos jóvenes cantantes demostraron tener las credenciales vocales necesarias, más allá de las que les otorgó la genética, para estar ahí parados, sosteniendo el enorme repertorio de su viejo. Los dos poseen un instrumento vocal privilegiado, que deberán seguir puliendo, pero que tiene todo lo necesario para cimentar una buena carrera en los escenarios del mundo.

Tributo a Taddei 7 Nicolás Ibarburu en el Homenaje a Claudio Taddei. Javier Calvelo / adhocFOTOS

En temas como Fila de tres y Qué lástima, Romeo genera la sensación de que el que está cantando ahí es su padre. El parecido vocal de su timbre, sus inflexiones, giros y piruetas vocales es asombroso. Su tono de voz es algo más liviano y estilizado que el de su padre, pero alcanza con cerrar los ojos para que suceda la magia de evocar la voz de Claudio. Mención aparte para Alfonsina y Flor Sakeo, que encarnaron una irrupción espectacular, desbordante de energía rockera, en Voy a ser tu rey, junto con Romeo, y demostraron que, perteneciendo a dos generaciones diferentes, son de las grandes voces del rock y de la música uruguaya toda.

Rossana Taddei protagonizó otro de los pasajes más intensos. Con su power trío integrado por Gustavo Etchenique en batería, Alejandro Cubano Reyes en guitarra y Alejandro Moya en bajo, cantaron Extraño esa sensación, tema compuesto por los hermanos Taddei, con una coda de Norwegian Wood y La iguana en el jardín.

20260325JC_0095 Dana Taddei en el Homenaje a Claudio Taddei. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Todos los músicos hicieron silencio para que Hugo Fattoruso hiciera una hermosa versión al piano de Baguala, tema estructurado en ese género folclórico que comienza con estos versos estremecedores, que lo resignifican todo: “Viejo, te canto desde lejos, estoy llorando pero también sonriendo”.

Busca la revolución, Santa mestiza y Chiquitos del sur fueron otros de los tantos momentos cumbre de la noche, junto a ese candombe milongueado llamado Buscá la revolución, a cargo de ese singularísimo grupo llamado Milongas Extremas, que unió el sonido guitarrero que nos corre por las venas con la energía y la actitud del rock. Nadie mejor que ellos para esta canción. También brillaron fuerte las voces de Lu Ferreira y Vicky Ripa, otras de las grandes voces que ha dado la escena local en la última década.

Tributo a Taddei 2 Patricia Ligia y Mateo Ottonello en el Homenaje a Claudio Taddei. Javier Calvelo / adhocFOTOS

El último tramo fue una sucesión de cosas buenas, con los Taddei nuevamente en el escenario, empezando por esa gran y luminosa canción murguera llamada, precisamente, Cositas buenas. Luego el crescendo emotivo siguió con Why Did You Do It? (con Rossana a pleno), No sé si salgo hoy y Conserva tu luz (con Dana encendida como una supernova). La tríada final fue pura emoción: Dormite tranquilo, con Romeo imitándose a sí mismo y haciendo brotar lágrimas en la Fabini, emulando en falsete la voz que grabó cuando era muy niño; el éxtasis festivo de Estoy contento, nena, y un bis fogonero y familiar con Chau chau, que comenzó con los tres Taddei y unos pocos músicos sentados al borde del proscenio y terminó con todos los músicos que participaron de la gala abrazados en una larga y agradecida fila que ocupó todo el ancho del escenario. Las notas finales, junto a los cálidos “gracias” de Romeo, fueron coreados por el público. Mejor final, imposible. Será muy difícil que la noche del miércoles 25 no quede en lo más alto del año musical uruguayo.