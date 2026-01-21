La historia real detrás de 'Hamnet', la película ganadora del Globo de Oro que llega al cine

La directora ganadora del Oscar Chloé Zhao adaptó al cine la galardonada novela Hamnet, de Maggie O'Farrell

Chloé Zhao da indicaciones a Paul Mescal y Jessie Buckley en el set de Hamnet.

Cuando el río suena, agua trae. Hace meses, venía sonando el título de una película, Hamnet, y por algo era. Nominada a seis Globos de Oro y ganadora de dos, y firme candidata al Oscar, se estrena finalmente este jueves 22 en cines de Uruguay.

Hamnet es la historia desconocida del acontecimiento que dio origen a un clásico de la literatura. Empieza en Inglaterra, en 1580, cuando un empobrecido profesor de latín llamado William Shakespeare conoce a Agnes, una mujer independiente de la que se enamora. El romance es imparable, el amor intenso y genuino, y los conduce a casarse y a concebir tres hijos. Conforme los niños crecen William inicia una carrera teatral en Londres que lo obliga a dejar a Agnes sola al frente del hogar. Entonces, sucede la muerte del pequeño Hamnet, y la tragedia pone a prueba el vínculo irrompible de la pareja. El demoledor proceso de duelo se transformará en la obra maestra de Shakespeare, Hamlet.

La realizadora china Chloé Zhao (ganadora del Oscar por la dirección de Nomadland) adaptó la galardonada novela Hamnet, de Maggie O'Farrell, al cine, con la actriz irlandesa nominada al Oscar Jessie Buckley como Agnes y el también irlandés y también candidato al Oscar Paul Mescal como William Shakespeare.

"No suelo tener palabras para describir por qué elijo un proyecto", dice Zhao. "A menudo me guío por el instinto, por una fuerza que me aprieta el corazón. Las historias aparecen en mi vida como si me hubieran elegido y no tuviera más remedio que rendirme ante ellas. Hamnet llegó a mi vida como un susurro que se convirtió en un huracán. Al final del viaje, me sentí más ligera. Había experimentado verdaderamente lo que se siente al vivir con el corazón abierto en el ojo de la tormenta —la belleza, el dolor, la emoción al borde de la aniquilación, y el silencio".

Esta es un relato sobre cómo el amor no muere, se transforma.