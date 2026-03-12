Premios Oscar 2026: quiénes ganarán y quiénes deberían ganar

A fines de febrero, mientras Hollywood ultimaba los detalles para los Premios Oscar, Paramount anunció la compra del estudio Warner Bros. Discovery por más de 110.000 millones de dólares.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

De cara a los galardones, que se entregarán el domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby, la fusión trae consigo cierta ironía. Ocurre justo antes de que la Academia premie, posiblemente, a una película de Warner. La compañía fundada en 1923 podría así celebrar el Oscar en el momento en el que comienza a perder su independencia.

Por su parte, las dos películas favoritas de ese estudio que dominaron la temporada leen el presente político de su país. Por un lado está Una batalla tras otra , que retrata a un revolucionario incapaz de proteger a su hija de las consecuencias de sus propias decisiones, en un clima que resuena con el debate migratorio y los movimientos antifascistas en Estados Unidos.

Por otro está Pecadores , de Ryan Coogler, que llega con 16 nominaciones —más que cualquier película en la historia de los Oscar— y usa un drama de vampiros en el Misisipi de los años 30 para hablar del racismo como un sistema que no desaparece.

Las dos se enfrentan en 11 categorías, en unos premios que, por primera vez, entregarán el Oscar a Mejor dirección de casting. La ceremonia podrá seguirse este domingo desde las 21 horas por TNT, HBO Max y en la televisión uruguaya desde Canal 12.

¿Quiénes ganarán? ¿Quiénes deberían ganar? A continuación, las películas y los artistas que lideran las preferencias de los analistas, junto con las elecciones personales de este cronista.

Embed - Pecadores | Comunidad | Detrás de escena

Mejor casting

El consenso apunta a Pecadores, y con razón. Cada elección es un acierto y el protagonista Michael B. Jordan ejecuta un doble papel con precisión. Pero Valor sentimental, del noruego Joachim Trier, merece llevarse el premio. Tiene la consagración de Stellan Skarsgård como un cineasta y padre en crisis, la química que construye con Renate Reinsve; el hallazgo de Inga Ibsdotter Lilleaas como la hija menor y la presencia de Elle Fanning en una digresión que ilumina la película. No es fácil reunir todo eso.

Mejor película internacional

Valor sentimental es la favorita. Trier construye una historia sobre un director que convierte el duelo familiar en proyecto artístico y carga sobre esa decisión toda la incomodidad ética que merece. Pero la brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, debería ganar. Junto con Una batalla tras otra es la otra gran obra de la temporada. Que Aún estoy aquí triunfase el año pasado y que ahora llegue El agente secreto no es casualidad, sino la señal de un cine brasileño que habla de su historia sin solemnidad. Repetir el Oscar sería su consolidación total.

Embed - EL AGENTE SECRETO | Tráiler oficial | En cines ahora

Mejor actriz de reparto

Amy Madigan, por Weapons, lidera las predicciones en una de las categorías más reñidas de la noche. Pero la actuación que merece el premio es la de Ibsdotter Lilleaas en Valor sentimental. En una película donde todos los focos apuntan a la hija en crisis y al padre que la instrumentaliza, Lilleaas construye a la hermana menor con una solidez introvertida que sostiene cada escena en que aparece. Frente a la tormenta de Nora, Agnes guarda una versión distinta de la misma historia y es el único suelo firme.

Mejor actor de reparto

Sean Penn es el favorito por Una batalla tras otra. Su coronel Lockjaw lleva capas de inseguridad debajo de su actitud de amenaza, y el actor trabaja esa complejidad con oficio. No estaría mal si el reconocimiento termina en Benicio del Toro, su compañero de elenco. Del Toro llegó al rodaje con ideas concretas y varias decisiones que terminan en pantalla, incluida la secuencia del escape, nacieron de su trabajo en el set. Hay actores que interpretan un guion y actores que lo habitan hasta transformarlo. ¿Por qué no celebrarlo?

Mejor actriz

Jessie Buckley, por Hamnet, es la favorita más sólida, con un consenso que no admite demasiada discusión. La película de Chloé Zhao desplaza a Shakespeare del centro para contar la historia desde Agnes, y Buckley construye un personaje que procesa el duelo con el cuerpo antes que con el lenguaje. No hace falta elegir una candidata distinta.

Mejor actor

Michael B. Jordan lidera el consenso y su doble interpretación en Pecadores. Dos hermanos que comparten genética y divergen en carácter, historia y destino es un trabajo exigente. La diferencia con Timothée Chalamet, por Marty Supremo, es mínima entre las predicciones de especialistas, pero puede ser otra en las urnas, ya que su campaña provocó más fricciones que adhesiones. Quizás eso podría ayudar a Wagner Moura por El agente secreto. Como un hombre sin épica ni coartada, Moura sostiene sus escenas con una presencia que hace que la cámara encuentre algo en su cara incluso cuando el personaje no hace nada. Que esté nominado ya es un triunfo. Que gane sería algo más.

Embed - Exclusiva: Un nuevo vistazo a Leonardo DiCaprio y Benicio Del Toro en "UNA BATALLA TRAS OTRA"

Mejor director

Paul Thomas Anderson ganará, y hay una razón que va más allá de la narrativa de la deuda: Una batalla tras otra es, junto con Eddington de Ari Aster, una de las lectura más lúcida que el cine estadounidense ofreció este año sobre un país en conflicto consigo mismo. Anderson lo hace desde un héroe caído que no baja los brazos, un revolucionario que intenta hacer lo mejor que puede por su hija, por la generación que heredará lo que él y los suyos no pudieron evitar. La alternativa es Ryan Coogler, cuya victoria lo convertiría en el primer cineasta negro en obtener esta categoría.

Mejor película

Una batalla tras otra sigue siendo la favorita, aunque Pecadores llegó al tramo final con impulso real, reforzado por sus victorias en los premios de actores, que mantienen la incertidumbre hasta el final. Más allá de quién gane, estas dos películas le devolvieron al cine industrial una conversación que era necesaria: sobre qué riesgos puede tomar y a qué público puede interpelar sin condescendencia. Una batalla tras otra es la justa ganadora. Paul Thomas Anderson conjugó el frenesí del mejor cine de acción con una persecución sin frenos que también es una exploración profunda de la desconexión generacional, el peso de los ideales juveniles y la fragilidad de quienes intentan proteger a sus hijos de las consecuencias de su propio pasado. Una obra mayúscula que merece el Oscar.