La Noche de las Librerías en Escaramuza tendrá música, gastronomía, cine y mucha literatura

Una de las principales sedes de la Noche de las Librerías, que tendrá lugar este viernes 13 de noviembre, como desde hace 10 ediciones, será la librería Escaramuza. El evento organizado por la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, a través del Instituto Nacional de Letras, cuenta con una cargada agenda de eventos variados en todo el país.

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Escaramuza montará una feria de libros durante esta noche con tienda de vinilos, un DJ set y gastronomía variada.

Una de las invitadas destacadas de esta edición será la directora de cine argentina Lucrecia Martel (Argentina), quien presenta Un destino común, su primer libro.

A las 20 horas Martel será entrevistada por Natalia Ortiz Maldonado, en una charla titulada “Universos sonoros y dispositivos narrativos para la invención de futuros colectivos”.

Una hora después, a las 21 horas, Fernando Cabrera brindará un concierto y a las 22 horas la escritora mexicana Guadalupe Nettel dará una entrevista en tres partes a Noelia Carrancio, Soledad Gago y Tania de Tomas, titulada La belleza del monstruo.

Nettel es una de las talleristas internacionales que este jueves 12 de 18 a 21 horas estará al frente de Bajar a los Infiernos, Escribir lo que Duele, destinado a quienes ya tienen experiencia previa en la escritura.

En tanto, el viernes a las 23 horas la escena musical quedará a cargo de Martín Buscaglia y sus bochamakers: Martín Ibarburu, Coby Acosta, Juana Buscaglia, Facundo Guiondjian y Tomás Nieves.

Y, para cerrar, a las 00 horas será el turno de la Karibe con K.

El programa del patio

En el patio, a las 20 horas Fernando Filgueira, Víctor Borrás Ramos, Anabel Rieiro y Sebastián Aguiar discurrirán sobre “Reimaginar Montevideo: alquileres, transporte público y vecindad”. Los modera Paula Scorza.

El mismo lugar será sede de “Fragmentos sin lugar, metapaisajes: voces e imágenes en cruce con Lourdes Silva y Leo Giráldez” a las 21 horas.

Y media hora más tarde Salomé Esper (Argentina), Leticia Jorge y Gonzalo Deniz (Franny Glass) charlarán sobre “Cruzar el umbral: reminiscencias y fantasías en el limbo”, moderados por Laura Amaya.

A las 22.30 horas llegará el Coloquio de las quiltras, una performática de la autora y catedrática chilena Lina Meruane.