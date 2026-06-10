Lanzan convocatoria para la 6° edición del Concurso Nacional de Cuentos Maca Figari

La Asociación de Amigos del Museo Figari lanza la 6°edición del Concurso Nacional de Cuentos Maca Figari, convocatoria con la que rinde homenaje a su primera presidenta y cofundadora Magdalena (Maca) Figari de Olaso, nieta del artista.
El concurso propone dar vida a un cuadro del artista uruguayo a través de las palabras
La Asociación de Amigos del Museo Figari lanza la 6°edición del Concurso Nacional de Cuentos Maca Figari, convocatoria con la que rinde homenaje a su primera presidenta y cofundadora Magdalena (Maca) Figari de Olaso, nieta del artista.
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El concurso, que invita a sumergirse en la magia de Pedro Figari, dejándose inspirar por sus obras, está dirigido a todos los habitantes del país, mayores de 18 años. La propuesta consiste en elegir una de las cuatro pinturas seleccionadas del artista uruguayo y darle vida a través de las palabras.
Los cuadros seleccionados son: Bailongo, En la estancia, Fantasía y Plaza de toros.
El plazo de recepción de cuentos se extiende hasta el 4 de agosto a las 23.59 h. El jurado elegirá a los tres primeros premios. Además, seleccionará 10 cuentos, con los que se editará un libro.
Las bases del concurso se pueden consultar en la web del Museo Figari.