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Lanzan convocatoria para la 6° edición del Concurso Nacional de Cuentos Maca Figari

El concurso propone dar vida a un cuadro del artista uruguayo a través de las palabras

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En la estancia, Pedro Figari. 

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La Asociación de Amigos del Museo Figari lanza la 6°edición del Concurso Nacional de Cuentos Maca Figari, convocatoria con la que rinde homenaje a su primera presidenta y cofundadora Magdalena (Maca) Figari de Olaso, nieta del artista.

El concurso, que invita a sumergirse en la magia de Pedro Figari, dejándose inspirar por sus obras, está dirigido a todos los habitantes del país, mayores de 18 años. La propuesta consiste en elegir una de las cuatro pinturas seleccionadas del artista uruguayo y darle vida a través de las palabras.

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Fantas&iacute;a, Pedro Figari.

Fantasía, Pedro Figari.

Los cuadros seleccionados son: Bailongo, En la estancia, Fantasía y Plaza de toros.

El plazo de recepción de cuentos se extiende hasta el 4 de agosto a las 23.59 h. El jurado elegirá a los tres primeros premios. Además, seleccionará 10 cuentos, con los que se editará un libro.

Las bases del concurso se pueden consultar en la web del Museo Figari.

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